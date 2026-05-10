Unità di stile grafico nelle locandine delle commedie commerciali italiane

La diffusione di un certo stile grafico nelle locandine delle commedie commerciali italiane negli anni Novanta ha influenzato la creatività e la uniformità delle locandine. Questo approccio ha portato a locandine ingannevoli e diffuse per attirare lo stesso pubblico, ma ha anche aiutato a costruire l’associazione tra certe idee grafiche e il buon incasso.

È facile avere una sensazione di déjà vu. Infatti, molte commedie commerciali italiane presentano una grafica simile: riquadri con volti degli attori e attrici, sfondo bianco e titolo in rosso.

Questa uniformità si è diffusa negli anni Novanta con l’uso della grafica digitale. Le locandine di queste commedie si sono sempre più ispirate a alcuni codici e template grafici ricorrenti, risultando spesso molto simili tra loro e non molto belle. Ciò ha a che vedere con i contratti che gli attori firmano, la paura di rischiare e il successo di alcuni film.

Ad esempio, il rosso per i titoli di commedie era già presente nelle locandine di Leonardo Pieraccioni, che nel 1996 fu il film di maggiore incasso di sempre in Italia, e ne fece uno standard. La sua locandina era bianca, con il titolo scritto grande, rosso e con i due personaggi principali.

Questa idea era sensata per quel film e ne raccontava lo spirito, cioè mostrava la complicità del protagonista con il pubblico di fronte a una donna che non avrebbe mai immaginato sarebbe piombata nella sua vita. Tuttavia, fu poi riutilizzata da molti altri. L’obiettivo della locandina è raccontare il film e invogliare il pubblico ad andarlo a vedere, ma spesso le locandine si ispirano a quelli di film di successo, replicando gli stessi elementi grafici e variando solo qualcosa.

Questo approccio può portare a locandine ingannevoli e diffuse per attirare lo stesso pubblico. Uno dei casi più notevoli fu quello di Roberto Benigni, la cui locandina italiana aveva le facce di Benigni e Nicoletta Braschi, lui molto sorridente e in smoking, su uno sfondo di neve, assomigliava alle locandine di molte commedie e non raccontava niente della drammaticità del film e del tema dell’Olocausto





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