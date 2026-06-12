United 2026: il Mondiale che rischia di diventare lo specchio delle contraddizioni americane

Il Mondiale di calcio United 2026, inizialmente simbolo dell'America multiculturale di Obama, si svolgerà negli USA in un'epoca di nazionalismo e tensioni internazionali. L'articolo analizza come l'evento possa trasformarsi da occasione di soft power in una gogna per Trump e per le divisioni interne, riflettendo sul ruolo del calcio nella diplomazia globale. Si chiude con il ricordo del G8 di Genova e il film Diaz, a 25 anni di distanza.

Il Mondiale di calcio United 2026, che si terrà negli Stati Uniti, rischia di trasformarsi da vetrina per il presidente Donald Trump in una gogna politica.

L'evento, originariamente concepito come manifesto dell'America aperta e cooperativa dell'era Obama, arriva in un Paese profondamente cambiato, segnato da tensioni commerciali con Messico e Canada, anni di dazi, revisioni degli accordi e un clima di conflittualità con l'Iran che ha eroso la credibilità internazionale. La polarizzazione politica interna, le discussioni sui costi, la sicurezza e la gestione dei flussi migratori potrebbero fare dell'evento un catalizzatore di divisioni anziché un momento di unità.

Nonostante ciò, il calcio continua a raccontare il mondo meglio di qualsiasi vertice diplomatico, come dimostrato dalla storia dei Mondiali, da quelli che hanno celebrato la globalizzazione a quelli che hanno proiettato le potenze emergenti. United 2026 appare come un'anomalia: un Mondiale voluto da un leader sovranista, poco incline allo sport globale, che rischia di trasformarsi in uno specchio impietoso delle fragilità americane. La domanda è: servono ancora i Mondiali nell'era dell'hard power?

La risposta è sì, perché restano uno dei pochi luoghi in cui le nazioni dialogano senza armi. Ma perché funzionino, devono essere coerenti con il contesto politico che li ospita, e oggi gli Stati Uniti rischiano di non esserlo.

A venticinque anni dal G8 di Genova, il regista Diaz riporta in sala il film che raccontò le violenze nella scuola, rilanciando una domanda senza risposta: perché nessuno ha mai smentito il comunicato della polizia che parlava di terroristi, quando non c'erano





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