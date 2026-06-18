United States Open Championship di Golf in diretta su Sky Sport Golf

Il torneo di golf più prestigioso e difficile d'America, lo US Open, in programma nello stato di New York dal 18 al 21 giugno. Sky Sport Golf trasmette tutte le quattro giornate di gara con la telecronaca dei principali esperti italiani e approfondimenti in studio.

Negli Stati Uniti, precisamente nello stato di New York , si disputa uno dei tornei di golf più prestigiosi e impegnativi d'America, lo United States Open Championship.

Il percorso, caratterizzato da un altissimo coefficiente di difficoltà, presenta rough profondi, fairway molto ostici e frequenti e forti raffiche di vento che mettono a dura prova anche i professionisti più esperti. La competizione riunirà tutti i migliori giocatori al mondo, pronti a sfidarsi in quattro giornate di gara intense e spettacolari. La copertura televisiva italiana sarà curata da Sky Sport Golf, che trasmetterà l'evento in diretta dal 18 al 21 giugno.

Le emulate saranno affidate a una squadra di noti esperti del golf italiano: Michele Gallerani, Massimo Scarpa, Marco Cogliati, Giovanni Dassù, Claudio Viganò e Silvio Grappasonni, che si alterneranno al commento. In studio, gli approfondimenti tecnici e le analisi saranno condotti da Francesca Piantanida.

Gli orari di trasmissione prevedono una lunga diretta che partirà alle 13.30 e proseguirà fino all'1.30 (notte) per le prime due giornate, mentre per il weekend le emesse saranno anticipate con inizio alle 17 e termine alle 2.00 (notte), con lo studio che aprirà già alle 16:45. L'evento sarà visibile sulla piattaforma satellitare Sky e in streaming su NOW, garantendo così ampia accessibilità agli appassionati





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