Università: Bernini annuncia record borse studio e 115mila posti alloggio nel 2027

La ministra Bernini conferma l'inversione di rotta per l'istruzione: borse di studio al 99,8% degli idonei e 115.000 posti letto entro il 2027 per contrastare la crisi abitativa studentesca.

L'inversione di tendenza nella gestione del diritto allo studio universitario è stata confermata direttamente dalla ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini durante un'intervista esclusiva su Skuola.net, dove ha riconosciuto la legittimità delle proteste studentesche. La leader del dicastero ha dichiarato pubblicamente che gli studenti avevano ragione a montare le tende di fronte alle sedi universitarie per reclamare maggiori investimenti, sottolineando come le nuove politiche governative abbiano finalmente iniziato a colmare il divario strutturale storico del sistema educativo nazionale.

Investimenti record e aumento graduale del Pil

Il Fondo di Finanziamento Ordinario per le università è cresciuto da 8,3 a 9,5 miliardi di euro, segnando un passo decisivo verso gli obiettivi di lungo periodo stabiliti a livello europeo. La ministra ha assicurato che l'investimento in università e ricerca supererà il dato dello 0,9% del Pil rilevato nel 2023, puntando a raggiungere almeno la media Ocse dell'1,5% entro il prossimo futuro. Questo incremento finanziario strutturale rappresenta la risposta concreta alle criticità emerse negli ultimi quattro anni, con l'obiettivo primario di aumentare significativamente il numero di laureati in Italia e rafforzare la competitività accademica del paese.

Also read Annuncio Racing Bulls, Lawson e Lindblad confermati coppia titolare nel 2027

Eliminazione del fondo nero e lotta alle frodi Isee

Il ministro ha sottolineato che l'odiosa categoria di chi ha diritto alla borsa ma non la riceve per carenza di fondi non esiste più, grazie all'aggiornamento degli stanziamenti da 300 a 881 milioni e ai 847 milioni di euro ordinari stanziati quest'anno senza l'ausilio dei fondi Pnrr. La copertura delle borse di studio ha raggiunto il 99,8% degli idonei, con 300.000 assegni erogati che eliminano di fatto il fenomeno degli idonei non beneficiari, riducendo il fenomeno allo 0,2% residuo. Parallelamente, in sinergia con un nucleo speciale della Guardia di Finanza, sono stati recuperati 1,5 milioni di euro erogati indebitamente e bloccati altri 1,5 milioni prima del pagamento, incrociando i dati di ambasciate, enti regionali e atenei per contrastare le false residenze e le truffe sull'ISEE.

La piattaforma di whistleblowing contro le truffe

Di fronte alle sollecitazioni sulla necessità di difendere i beneficiari reali, la ministra ha annunciato l'apertura immediata di un canale dedicato per la segnalazione di irregolarità, definendo l'iniziativa come uno strumento di whistleblowing piuttosto che di delazione. Anna Maria Bernini ha confermato che, appena rientrata al Ministero, imposterà questo sistema ufficiale per permettere ai cittadini di segnalare chi froda sul reddito e sulla residenza, proteggendo così le risorse destinate a chi ha un bisogno reale e garantendo una maggiore trasparenza nell'erogazione dei benefici economici agli studenti.

Advertisement

Target 115mila posti letto e alleanza con la Chiesa

Sugli alloggi, la ministra ha ripercorso i passi compiuti per superare le carenze storiche, partendo dai soli 40.000 posti letti realizzati in 25 anni con la legge 338 e portando il totale a 115.000 posti alloggio per il 2027. Oltre ai 33.000 posti Pnrr e ai 12.000 della legge 338 già disponibili, se ne aggiungeranno altri 30.000 cantierati entro agosto 2027, con una clausola sociale vincolante che prevede il 30% gratuito, ovvero 20.000 alloggi, per i capaci e meritevoli. Gli altri alloggi avranno tariffe calmierate e controllate dagli enti al diritto allo studio, medie tra 400 e 500 euro tutto compreso, censite per trasparenza sul portale istituzionale per confutare le accuse di realizzazione di studentati di lusso da parte dei privati.

Colloqui con Papa Francesco e rigenerazione immobiliare

Una vera svolta in questo settore è stata favorita anche da un'udienza con Papa Francesco a fine 2024, durante la quale la ministra ha ottenuto il collegamento con il cardinale Tolentino de Mendonça. L'incontro ha portato all'apertura di un tavolo tecnico dedicato alla rigenerazione a impatto zero degli immobili della Chiesa dismessi, una mossa strategica che ha permesso di accelerare la disponibilità di spazi abitativi senza nuovi pesi fiscali significativi. Questo approccio innovativo, descritto dalla Bernini come quasi un miracolo, dimostra come la collaborazione con le istituzioni religiose stia diventando un pilastro fondamentale per risolvere le emergenze abitative nel settore dell'istruzione terziaria.