Università Cattolica prima in Italia per Scienze giuridiche nella VQR 2020-2024

L'ANVUR ha reso noti i risultati della Valutazione della Qualità della Ricerca 2020-2024: l'Università Cattolica del Sacro Cuore ottiene il primo posto assoluto nelle Scienze giuridiche e siDistingue in diverse aree disciplinari, confermandosi tra i migliori atenei italiani.

L' Università Cattolica del Sacro Cuore si è distinta nei risultati della Valutazione della Qualità della Ricerca 2020-2024 (VQR) condotta dall'ANVUR, ottenendo il primo posto assoluto su 80 istituzioni nelle Scienze giuridiche (Area 12) con un indice sintetico R pari a 1,11.

L'Ateneo si colloca inoltre al di sopra della media nazionale in sei aree disciplinari e raggiunge una posizione di rilievo, con indice R di 1,15, nella Terza missione su 100 istituzioni valutate. Nelle Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche (Area 11a) si classifica all'undicesimo posto su 75 istituzioni (R=1,08), mentre nelle Scienze politiche e sociali (Area 14) registra una性能 sopra la media.

Risultati positivi si riscontrano anche nelle Scienze mediche (Area 6), con 1.082 prodotti di ricerca e performance superiori alla media nazionale, e nelle Scienze agraria e veterinarie (Area 7). Le Scienze chimiche (Area 3) si posizionano nel primo quartile della classifica segmentata per dimensioni, mentre le Scienze biologiche (Area 5) si attestano sulla media nazionale. Per la Terza missione, l'Università Cattolica ha presentato 13 casi di studio, corrispondenti a un caso ogni 100 ricercatori accreditati.

La Rettrice Elena Beccalli ha espresso grande soddisfazione per i risultati, sottolineando che il riconoscimento è frutto dell'impegno quotidiano di ricercatori, docenti e personale. Ha altresì evidenziato che la ricerca di qualità rappresenta un servizio alla società ed è pienamente coerente con la missione storica dell'Ateneo, fondato nel 1921. La valorizzazione della ricerca costituisce uno dei cinque pilastri del Piano Strategico 2026-2028





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