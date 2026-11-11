Università Cinese PLA Acquista Chip Nvidia H200 Nonostante Blacklist USA

Documenti rivelano che la Northwestern Polytechnical University ha acquistato chip AI avanzati Nvidia H200 nonostante le sanzioni americane, evidenziando falle nel controllo delle esportazioni.

Un documento di appalto pubblicato sul sito web della Northwestern Polytechnical University conferma l'acquisto di due potenti chip AI Nvidia H200 da parte dell'istituto cinese, nonostante la presenza dell'università nella lista nera americana. Questa acquisizione, avvenuta lo scorso mese per un valore di 874.700 yuan (circa 123.000 dollari), evidenzia una significativa falla nei tentativi del governo degli Stati Uniti di limitare l'accesso della Cina alle tecnologie avanzate. I record mostrano che i processori sono stati acquistati non direttamente da Nvidia, ma tramite il fornitore nazionale Shaanxi Bosuan Network Technology.

Meccanismi Di Acquisizione E Fornitori Nazionali

I dettagli forniti dai documenti d'acquisto rivelano che la Northwestern Polytechnical University, membro del gruppo "Sette Figli della Difesa Nazionale" cinese, ha ottenuto i chip H200 attraverso intermediari domestici. Questa strategia permette alle istituzioni con legami militari di aggirare i divieti diretti sulle esportazioni statunitensi. Oltre all'acquisto diretto, l'università ha stipulato cinque contratti nell'anno in corso per accedere a capacità di calcolo basata su chip H200 e altri potenti elaboratori AI Nvidia presso aziende cinesi.

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Il chip H200 è tra i più capaci al mondo per l'addestramento e l'esecuzione di sistemi AI avanzati ed è soggetto ad approvazione delle licenze di esportazione degli Stati Uniti. Normalmente, tali licenze vengono negate per istituzioni inserite nella Entity List, come la Northwestern Polytechnical University. Tuttavia, l'uso di fornitori locali consente di mantenere l'accesso al potere di calcolo senza violare esplicitamente le regole commerciali internazionali nella forma tradizionale.

Posizioni Dell'industria E Controversie Politiche

Jensen Huang, CEO di Nvidia, affronta crescenti scrutinio a Washington per il suo lobbying volto a ottenere restrizioni più rilassate sulla vendita di chip AI alla Cina. Alcuni legislatori americani sostengono che l'accesso ai chip più potenti possa accelerare lo sviluppo cinese di sistemi AI per la progettazione di armi, l'analisi dell'intelligence e la modernizzazione militare. Huang sostiene invece che le vendite continue preservino il liderazgo tecnologico americano e mantengano i clienti cinesi dipendenti dalla tecnologia statunitense.

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Tre presidenti di commissioni del Congresso degli Stati Uniti hanno richiesto un briefing con Huang per l'18 novembre riguardo ai suoi presunti contatti con un presunto operatore dell'intelligence cinese. Entrambi i partiti Democratico e Repubblicano hanno sollecitato controlli più severi, richiedendo requisiti di tracciamento dei chip e una maggiore supervisione congressuale sulle esportazioni verso la Cina.

Impatto Reale E Prossimi Passi Regolatori

L'amministrazione del presidente Donald Trump ha iniziato a consentire alcune esportazioni di H200 alla Cina su base caso per caso a gennaio, ma questa politica non ha rimosso le restrizioni separate applicabili alle organizzazioni della Entity List. Le regole di licenza di gennaio richiedono salvaguardie per impedire che entità blacklist o utenti finali militari accedano remotamente ai chip esportati. La Northwestern Polytechnical University continua a condurre ricerche relative ad aerei militari, missili e satelliti, attività che motivano le severe restrizioni imposte dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti sin dal 2001.

Oltre ai chip H200, i documenti mostrano che la scuola di cybersecurity dell'università ha vinto due contratti di sette mesi a gennaio per l'accesso a server contenenti otto chip H200 ciascuno. I contratti, del valore di 441.700 e 441.000 yuan, coprivano l'ottimizzazione di modelli AI e l'addestramento all'apprendimento per rinforzo. L'università ha inoltre noleggiato accesso a server contenenti otto chip Nvidia A100 e otto chip A800, ampliando ulteriormente la sua infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni.