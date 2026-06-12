Uno Bianca, nuova pista sulla banda: il testimone chiave e il covo di via Lame. Se vuoi fare la guerra, falla a Bologna

Un ex agente di polizia rilascia dichiarazioni che collegano Roberto Savi ai servizi segreti. Al centro delle indagini la zona di via Lame a Bologna, già indicata come possibile sede operativa del Sisde. Gli avvocati dei familiari delle vittime chiedono nuovi accertamenti.

La nuova pista sulla banda della Uno Bianca riaccende i riflettori su un intricato intreccio tra criminalità organizzata e apparati di sicurezza dello Stato. Al centro dei nuovi accertamenti c'è un perimetro ben preciso nel centro di Bologna, la zona di via Lame, già indicata in passato come possibile location di uffici dei Servizi Segreti .

Un ex agente di polizia, ascoltato più volte dai magistrati della Procura di Bologna, ha fornito dichiarazioni che parrebbero confermare un legame diretto tra Roberto Savi, leader del gruppo criminale, e gli apparati di sicurezza dello Stato. Le rivelazioni del testimone, come scrive il Resto del Carlino, sono state inserite in una nota difensiva depositata dagli avvocati Alessandro Gamberini e Luca Moser, legali dei familiari delle vittime, che chiedono ora nuovi accertamenti urgenti.

Già nel 1996, Roberto Savi aveva accennato a uffici dei Servizi Segreti in quell'area. All'epoca, le verifiche giornalistiche portarono alla scoperta, sui campanelli della zona, della Gattel srl, sigla successivamente identificata come una schermatura operativa del Sisde, l'ex servizio segreto civile. La nuova testimonianza si aggancia esattamente a questo scenario: l'ex poliziotto ha raccontato di essere stato condotto da Savi proprio in un appartamento di quella zona, al fine di essere reclutato per operazioni clandestine. La vicenda risale al 1990.

Secondo quanto messo a verbale, il giovane poliziotto manifestò a Roberto Savi il desiderio di arruolarsi nella Legione Straniera per fuggire alla monotonia della routine. La risposta del capo della Uno Bianca fu perentoria: Se vuoi fare la guerra, puoi farla anche a Bologna, in modo diverso. Savi lo portò quindi a bordo di una Volante della polizia presso l'abitazione di un uomo di mezza età, di corporatura robusta, in zona Porta Lame.

Le dichiarazioni del super testimone coincidono con quanto lo stesso Savi confessò nel 1996, sostenendo che la banda fosse stata scoperta e usata per i propri crimini dai Servizi già nel 1989. In quell'occasione, Savi descrisse un appartamento al quarto piano all'inizio di via Lame, dotato di apparati informatici e terminali identici a quelli in uso alla Questura.

L'istanza dei legali evidenzia inoltre un ulteriore dettaglio emerso dagli studi sulle strutture parallele d'intelligence: una sospetta coincidenza nei nominativi e nei ruoli dei componenti di queste società-schermo, che collegherebbe la Gattel srl di Bologna alla Gradoli spa, la celebre società legata al covo delle Brigate Rosse durante il sequestro di Aldo Moro. Alla luce di questi elementi, gli avvocati Gamberini e Moser hanno chiesto formalmente alla Procura di Bologna di identificare tutti gli agenti operativi assegnati alla Gattel srl nel periodo compreso tra il 1989 e il 1994.

L'obiettivo è sottoporre i sospettati a un riconoscimento fotografico da parte del testimone. Nel frattempo, i magistrati hanno tentato di interrogare Roberto Savi nel carcere di Bollate per contestargli i nuovi elementi emersi dall'indagine difensiva, ma l'ex leader della banda si è avvalso della facoltà di non rispondere. Una chiusura che, secondo la difesa dei familiari delle vittime, non fermerà l'istanza per fare definitiva chiarezza sui depistaggi e sui filtri dei Servizi operanti direttamente sotto le Due Torri





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