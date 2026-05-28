Uomini e Donne, Cinzia Paolini sceglie Marco? Avvistata insieme a lui a Salerno

La dama del trono over di Uomini e Donne, Cinzia Paolini, è stata avvistata a Salerno insieme a Marco Troiani, uno dei due cavalieri tra cui era indecisa. Dopo le recenti tensioni in studio, sembra che Cinzia abbia finalmente preso una decisione.

Cinzia Paolini , dama del trono over di Uomini e Donne, ha finalmente fatto la sua scelta. Dopo settimane di indecisione tra Marco Troiani e Mario Lenti , la dama salernitana è stata avvistata poche ore fa a Salerno insieme a Marco.

La segnalazione arriva da Lorenzo Pugnaloni, che ha pubblicato un video sui social mostrando la coppia mentre passeggiava per la città. Questo avvistamento arriva dopo un periodo turbolento in studio, segnato da segnalazioni, accuse e dichiarazioni d'amore contrastanti. Cinzia si era legata a Marco per diverse settimane, chiedendogli anche di uscire insieme dal programma, prima che lui si rifiutasse e lasciasse il dating show di Canale 5 per motivazioni personali e lavorative.

Dopo l'abbandono di Marco, Cinzia aveva voltato pagina con Mario, che era arrivato a farle una seria proposta di fidanzamento con tanto di anello. Tuttavia, una serie di segnalazioni anonime avevano rovinato tutto, portando Marco a tornare in studio e ad accusare Cinzia di aver manomesso le chat con la donna che lo aveva segnalato.

Marco ha mostrato atteggiamenti antitetici: da una parte si è preso con Cinzia, accusandola di manipolazione, dall'altra ha continuato a professarsi innamorato e a chiederle una seconda occasione. Mario, dal canto suo, ha raccontato più volte che il suo rapporto con Cinzia non era basato sull'amore, ma sulla volontà della dama di continuare a frequentarsi, anche solo come amici, per rimanere al centro dell'attenzione in studio.

Nonostante queste dichiarazioni, Mario era tornato in studio e sembrava molto interessato, ma alla fine il suo unico interesse sono sempre state le telecamere. L'epilogo di questa vicenda, tuttavia, rimane circoscritto allo studio di Uomini e Donne, dato che l'avvistamento di Cinzia con Marco a Salerno suggerisce una scelta diversa. Le puntate in onda su Canale 5 sono registrate con circa due settimane di scarto, quindi gli eventi recenti potrebbero non essere ancora visibili in televisione.

I fan del programma attendono con ansia nuovi sviluppi, mentre la dama continua a essere al centro dei gossip del piccolo schermo. Questo incontro potrebbe essere un tentativo di chiarirsi una volta per tutte, oppure potrebbe segnare l'inizio di una nuova love story. Solo il tempo e nuove segnalazioni potranno confermare se Cinzia ha davvero scelto Marco. Nel frattempo, la dama salernitana divide l'opinione pubblica: c'è chi la sostiene e chi la critica per il suo comportamento in studio.

La redazione di Uomini e Donne segue con attenzione la vicenda, pronta a raccontare ogni nuovo colpo di scena. La storia di Cinzia, tra confessioni inaspettate e colpi di teatro, continua a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori, dimostrando ancora una volta che l'amore e i reality show sono un mix esplosivo





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