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Uomo arrestato per atti osceni nei pressi di una fermata del bus

Cronaca News

Uomo arrestato per atti osceni nei pressi di una fermata del bus
Atti OsceniMinoriArresti Domiciliari
📆5/28/2026 6:52 PM
📰leggoit
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Un uomo di 42 anni è stato arrestato con l'accusa di atti osceni aggravati dalla presenza di minori. L'episodio è avvenuto nei pressi di una fermata dell'autobus situata vicino a due scuole frequentate da studenti minorenni. La studentessa, spaventata, ha reagito urlando e insultandolo, costringendolo infine ad allontanarsi rapidamente. L'uomo, già condannato in passato per corruzione di minorenni e comportamenti analoghi, è stato posto agli arresti domiciliari.

Un uomo di 42 anni è stato arrestato con l'accusa di atti osceni aggravati dalla presenza di minori. L'episodio è avvenuto nei pressi di una fermata dell'autobus situata vicino a due scuole frequentate da studenti minorenni.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe fermato la sua auto accanto alla pensilina dove una ragazza stava aspettando il bus e avrebbe iniziato a compiere atti osceni all'interno dell'auto, fissando la giovane senza distogliere lo sguardo. La studentessa, spaventata, ha reagito urlando e insultandolo, costringendolo infine ad allontanarsi rapidamente. L'uomo, già condannato in passato per corruzione di minorenni e comportamenti analoghi, è stato posto agli arresti domiciliari

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