Uomo rischia fino a 7 anni di carcere per aver abbandonato una cagnolina di 3 mesi morta dopo essere stata colpita

L'uomo accusato di abbandono di animali rischia fino a sette anni di carcere dopo aver lasciato la sua cagnolina di tre mesi in strada mentre era investita da un'altra auto in transito.

Una vicenda terribile: rischia fino a sette anni di carcere l'uomo accusato di aver abbandonato in strada la sua cagnolina di tre mesi, morta poco dopo essere stata investita da un'altra auto in transito malgrado le cure dei veterinari dove era stata accompagnata d'urgenza.

Abbandono di animali E' successo nelle prime ore di oggi ad Aversa, in provincia di Caserta, dove gli agenti della Polizia Provinciale di Caserta, coordinati dal colonnello Biagio Chiariello, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza sono riusciti a risalire all'uomo, identificato e denunciato alla procura di Napoli Nord per abbandono di animali. Il reato, previsto dal codice penale, contempla pene molto pesanti dopo le recenti modifiche del codice della strada.

All'uomo è stata anche ritirata la patente, dopo una comunicazione al prefetto di Caserta.

"La tutela del benessere degli animali rientra tra le priorità della Polizia Provinciale di Caserta - fa sapere il comandante Chiariello - che ad oggi conta circa 320 animali controllati in solo 4 mesi"





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