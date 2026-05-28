Uomo trovato morto sulla statale 16 a Serracapriola: ipotesi furto di cavi

Un uomo è stato trovato senza vita questa mattina lungo la statale 16, nel territorio di Serracapriola. Il corpo non presenta segni di violenza, ma gli inquirenti valutano diverse ipotesi, tra cui un possibile furto di cavi in rame. Poco distante è stata rinvenuta un'auto.

Un uomo è stato trovato senza vita questa mattina lungo la statale 16, nel territorio del comune di Serracapriola , in provincia di Foggia. Il corpo, secondo i primi rilievi effettuati dagli operatori del 118 e dalle forze dell'ordine intervenute sul posto, non presenta evidenti segni di violenza.

Inizialmente si era ipotizzato un investimento stradale, ma successivi accertamenti hanno portato a una pista ben diversa: la morte potrebbe essere stata provocata da un pesante cavo elettrico che, probabilmente, l'uomo stava tentando di rubare. La scoperta è avvenuta nelle prime ore del giorno, quando alcuni automobilisti hanno notato il corpo riverso a terra e hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono giunte tempestivamente pattuglie della polizia stradale, carabinieri, personale dell'Anas e un'ambulanza del 118.

I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Subito è scattata la procedura per la ricostruzione della dinamica. Gli investigatori hanno isolato l'area e avviato i rilievi tecnici. Poco distante dal cadavere è stata rinvenuta un'autovettura, che potrebbe essere quella utilizzata dalla vittima per raggiungere il luogo dell'accaduto.

Il veicolo è stato sequestrato per accertamenti. Le ipotesi al vaglio sono molteplici. La principale è che l'uomo stesse tentando di asportare cavi di rame per rivenderli, un fenomeno purtroppo frequente in molte aree del Paese. In questo contesto, potrebbe essere rimasto folgorato dal cavo elettrico, che probabilmente era ancora sotto tensione.

Altre piste, al momento, non vengono escluse: gli inquirenti non scartano nemmeno la possibilità di un incidente legato alla presenza di altri materiali pericolosi o di un malore improvviso. L'autopsia, già disposta dalla procura di Foggia, fornirà elementi decisivi per chiarire le cause del decesso. Parallelamente, si sta cercando di identificare la vittima attraverso i documenti trovati nell'auto e attraverso le impronte digitali. Si attendono anche gli esami tossicologici per verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o alcol.

La comunità locale è scossa dall'accaduto, mentre le autorità assicurano che verrà fatta piena luce su questa tragedia. La statale 16 è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, creando disagi alla circolazione. L'Anas ha provveduto a deviare i veicoli su percorsi alternativi. Nel frattempo, la polizia sta visionando le telecamere di sorveglianza della zona per individuare eventuali movimenti sospetti.

Il fenomeno dei furti di cavi di rame è in aumento in tutta Italia, con gravi conseguenze per la sicurezza pubblica e per le infrastrutture. Questo episodio tragico potrebbe portare a un rafforzamento dei controlli e a misure più severe contro i ricettatori. La vicenda è destinata a rimanere sotto i riflettori fino alla completa ricostruzione dei fatti





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