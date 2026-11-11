Uomo ucciso sulla statale del Sempione: indagini su auto pirata in fuga

Un tragico incidente a Casorate Sempione ha lasciato un uomo senza identità ucciso sull'asfalto. Carabinieri cercano un veicolo che potrebbe aver investito la vittima e fuggito senza soccorrere.

Un uomo ancora senza identità è stato trovato ucciso sulla statale del Sempione, tra Casorate Sempione e Somma Lombardo, a circa un chilometro dal centro di Varese. L'incidente, avvenuto in orario notturno, ha scatenato le indagini dei carabinieri della Compagnia di Gallarate e della Procura di Busto Arsizio.

Dettagli dell'accaduto e tipologia d'impatto

Secondo le prime comunicazioni, la vittima è morta a causa di un impatto fisico con un veicolo che si sarebbe poi allontanato senza fornire soccorso. I testimoni hanno riferito di aver visto un autobus o una berlina in fuga dalla scena, ma l'auto non è ancora identificata. Al luogo degli interventi sono stati raccolti frammenti di carrozzeria di un veicolo assente, che i forze dell'ordine hanno repertato come potenziale prova del veicolo coinvolto.

Also read Perseguita dei Carabinieri a Monza: scontro frontale e 5 feriti

Posizioni delle autorità e motivazioni delle indagini

I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica del fatto coordinandosi con la Procura di Busto Arsizio, che ha già avviato le prime attivit processuali per omicidio stradale e omissione di soccorso. La Procura si attende di identificare sia la vittima sia il sospetto oro dell'auto pirata. Parte integrante del procedimento è la raccolta di dati dei veicoli presenti nella zona, per cercare eventuali corrispondenze con gli autovelox o con i registratori GPS degli assi.

Advertisement

Impatto sul territorio e prossimi sviluppi

Il caso ha acceso l'attenzione degli abitanti della zona, con l'obiettivo di sterzare eventuali comportamenti pericolosi e incentivare la giustizia. I carabinieri hanno intensificato la ricerca sul tratto di strada, confermando l'aver verificato per i primi 200 metri di veicolo includendo ogni possibile cassata di rottura. Una volta identificato l'autista, il processo potrebbe procedere anche per omicidio colposo con aggravanti. Gli investigatori, se dovessero trovare elementali, apriranno appositi fascicoli all'accusa. Nel frattempo, la località continua a essere interessata da incontri pubblici e iniziative comunitarie per la sicurezza stradale e la prevenzione di incidenti gravi.



Le autorità invitano le persone che possono dare informazioni su veicoli sospetti, rumori o anomalie notate in quel tratto di strada a contattare i carabinieri tramite i canali ufficiali. La ricerca continua e si prevede una rapida decisione sulla prossima fase delle indagini.

