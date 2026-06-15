Un tribunale di Londra ha dichiarato colpevoli un ucraino e un rumeno per aver appiccato incendi a una casa e a un'auto legate al primo ministro Keir Starmer, su commissione di un misterioso mandante noto come 'EL Money'. Assolto un terzo imputato e nessuna prova di un coinvolgimento russo.

Lunedì un tribunale londinese ha emesso una sentenza significativa in un caso di atti incendiari contro proprietà associate al primo ministro britannico Keir Starmer . Roman Lavrynovych, un cittadino ucraino di 22 anni, è stato dichiarato colpevole di aver appiccato due incendi nel maggio dello scorso anno, azioni compiute per ordine di un misterioso mandante conosciuto solo attraverso lo pseudonimo 'EL Money' su Telegram .

Gli incendiari hanno colpito una casa nel nord di Londra abitata da Starmer, un'abitazione vicina dove il premier aveva vissuto in precedenza e un'auto Toyota di sua proprietà. Lavrynovych è stato giudicato colpevole di incendio doloso con negligenza riguardo al pericolo per la vita, mentre è stato assolto dalle accuse più gravi di incendio con intento di mettere a rischio vite umane.

Oltre a lui, Stanislav Carpiuc, 27 anni, nato in Ucraina ma cittadino rumeno, è stato anch'egli ritenuto colpevole di cospirazione per commettere incendio doloso. Un terzo imputato, Petro Pochynok, 35 anni, connazionale ucraino, è stato invece assolto dalla stessa accusa di cospirazione. Durante il processo, l'accusa ha chiarito che il mandante, 'EL Money', aveva contattato Lavrynovych in lingua russa e ucraina, offrendogli un pagamento per gli attacchi.

Tuttavia, l'identità e le motivazioni di 'EL Money' rimangono un mistero, poiché il pubblico ministero Duncan Atkinson ha esplicitamente indicato alla giuria che non era loro compito stabilire chi si celasse dietro lo pseudonimo né il motivo degli attacchi. Le autorità hanno anche escluso un coinvolgimento diretto della Russia, con Helen Flanagan, a capo della polizia antiterrorismo londinese, che ha dichiarato l'assenza di prove che colleghino lo Stato russo agli episodi.

Questo verdetto conclude un processo che ha attirato l'attenzione per la sua natura politicizzata e per l'ombra di un possibile finanziamento estero, anche se gli inquirenti non hanno fornito indicazioni precise sul mandante. La sentenza sarà probabilmente seguita da una fase di condanne, dove i giudici valuteranno la severità delle pene per i reati accertati





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