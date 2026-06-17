Uova e salute del cervello: nuovo studio conferma la riduzione del rischio di Alzheimer con il consumo regolare

La ricerca scientifica riabilita definitivamente le uova come alimento amico della salute cognitiva. Uno studio osservazionale su larga scala pubblicato su The Journal of Nutrition evidenzia che consumare da due a quattro uova alla settimana è associato a una riduzione del 20% del rischio di Alzheimer. I nutrienti chiave, tra cui proteine complete, colina e vitamine del gruppo B, supportano le funzioni neuronali. Le linee guida nutrizionali evolvono, abbandonando i limiti sul colesterolo alimentare e valorizzando il profilo nutrizionale complessivo dell'uovo.

Da alimento a lungo considerato sino a poco tempo fa un possibile pericolo per la salute cardiovascolare a prezioso alleato del benessere cerebrale. Le uova, grazie a un mix unico di proteine, vitamine e colina, potrebbero ridurre il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer .

Nuovi studi, tra cui un'ampia ricerca pubblicata di recente su The Journal of Nutrition, suggeriscono che il consumo regolare di due a quattro uova alla settimana è associato a una riduzione del rischio di circa il 20%. Questo alimento rappresenta una fonte proteica completa, economica e sostenibile, nonché una ricca fonte di nutrienti essenziali per il cervello, tra cui proteine ad alto valore biologico, vitamine del gruppo B, in particolare folati e B12, oltre alla colina.

Il timore legato al colesterolo alimentare presente nel tuorlo è stato in gran parte ridimensionato dalle evidenze scientifiche: l'assunzione di colesterolo attraverso la dieta ha un impatto limitato sui livelli ematici totali, che sono determinati per la maggior parte dalla produzione endogena. Le linee guida nutrizionali più aggiornate hanno per questo rimosso il limite giornaliero precedentemente fissato a 300 mg, spostando l'attenzione sui grassi saturi.

Sebbene lo studio sia di tipo osservazionale e non dimostri un nesso di causalità diretto, i risultati sono coerenti con il profilo nutrizionale dell'uovo. I ricercatori hanno seguito per circa 15 anni un campione di 39.498 Avventisti del Settimo Giorno, una popolazione nota per stili di vita salutari.

Oltre alle proteine complete, che forniscono tutti gli amminoacidi essenziali, tra cui il triptofano, precursore di serotonina e melatonina, le uova forniscono vitamine B9 e B12, il cui deficit è associato a un maggiore rischio di deterioramento cognitivo. Inoltre contribuiscono all'apporto di vitamina D, di cui il corpo produce la maggior parte attraverso l'esposizione solare, ma di cui il cibo fornisce comunque una quota significativa.

Pertanto, all'interno di una dieta equilibrata, il consumo moderato di uova può essere considerato parte di un pattern alimentare protettivo per la salute del cervello





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