The updated 2023 Cannes Film Festival Awards were announced with La Palma d'oro awarded to the Romanian key Cristian Mungiu for 'La Santa Sangue, 'Grand Prix,' by Andrey Zvyagintsev, and more, including La Bola Negra by Javier Ambrossi and Javier Calvo, Fatherland by Pawe Pawlikowski, Coward by Lukas Dhont, Emmanuel Macchia and Valentin Campagne, Notre Sanit by Emmanuel Marre, The Dreamed Adventure by Valeska Grisebach, Death in Love by Rodrigo Sorogoyen, All of a Sudden by Ryūsuke Hamaguchi, Notre Salut by Emmanuel Marre, The Dreamed Adventure by Valeska Grisebach, and surprise absences of stars like Javier Bardem and Pedro Almodovar.

La Palma d'oro in questo Festival di Cannes 2023 è stata assegnata al regista romeno Cristian Mungiu per La Santa Sangue , una pellicola che si ispira a quella della 'famiglia del bosco'.

Protagonista della storia sociale è una famiglia cattolica rumeno-norvegese che perde i propri cinque figli a causa di un pregiudizio culturale e razziale, che si rivela falso. Inoltre, il Grand Prix l'ha assegnato a Minotaur del russo Andrey Zvyagintsev, in cui si intravede la corruzione in una Russia subìta da una guerra contro l'Ucraina.

Inoltre, Javier Ambrossi e Javier Calvo hanno narrato La Bola Negra, che tratta di intolleranza verso la comunità omosessuale. Infine, Pawe Pawlikowski ha affrontato il tema dell'Europa, con la storia di Thomas Mann e sua figlia, ritornati in patria negli anni Quaranta, nella città divisa in rovine.

Anche Lukas Dhont, Emmanuel Macchia e Valentin Campagne hanno superato entrambi i colleghi nella loro interpretazione, ma restano della delusione per Javier Bardem per la perdita di El ser querido di Rodrigo Sorogoyen e Pedro Almodovar per la mancanza dell' riconoscimento di Amarga Navidad. La premio per l'interpretazione femminile è andato a Virginie Efira e Tao Okamoto per All of a Sudden, in cui affrontano il capitalismo, le fragilità umanità, declino demografico e la fine della vita in un mondo votato all'autodistruzione





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