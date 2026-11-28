Il presidente Urbano Cairo e l'allenatore Ignazio Abate difendono la prestazione del Toro. L'organo sociale punta sulla gestione dello stadio Olimpico Grande Torino e sulla longevità del progetto sportivo.

Il presidente del Torino Football Club, Urbano Cairo, ha espresso piena fiducia nella squadra dopo l'ultimo impegno sportivo, riconoscendo un rendimento valido nonostante il risultato negativo. La dirigenza ha sottolineato come la prestazione collettiva abbia dimostrato una crescita significativa, separando il valore del gioco dalla difficoltà del punteggio finale. Il messaggio è chiaro: serve coerenza nel percorso intrapreso.

Cairo difende la squadra dopo il pareggio

Urbano Cairo ha dichiarato di aver assistito a una prestazione complessivamente positiva del Torino, definendo la sconfitta un ingiusto riflesso di quanto visto in campo. Il presidente ha ammesso che il primo tempo è stato gestito con ottima qualità, anche se ha criticato la capacità difensiva mostrata nelle ultime fasi dell'azione, in particolare per quanto riguarda la seconda rete subita. Ha precisato che tale evento non era stato previsto né meritato dal livello di gioco espresso.

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Il proprietario del club ha inoltre analizzato il recupero tattico avvenuto nella seconda frazione di gara, lodando l'aggressività e la voglia di rimontare che i giocatori hanno mostrato. Ha identificato singoli elementi di eccellenza tra i presenti, citando esplicitamente le ottime performances di Casadei, Patterson e Gineitis come segnali di una crescita individuale che supporta la visione d'insieme.

Abate parla di maturità mentale e visione

L'allenatore Ignazio Abate ha condiviso la valutazione positiva della prova tecnica, sottolineando la necessità di aggiungere un pizzico di maturità in alcune fasi chiave. Ha ammesso che il primo gol subito su calcio d'angolo era evitabile e che il momento dell'intervallo avrebbe dovuto essere di parità, riconoscendo un difetto tattico immediato. Tuttavia, ha apprezzato la capacità della squadra di riaprire il match e di giocarlo fino all'ultima azione.

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Abate ha attribuito le difficoltà recenti a un fattore prevalentemente psicologico, invitando il gruppo a mantenere alta la fiducia e a non fermarsi ai risultati effimeri. Ha riferito di un confronto diretto con la dirigenza, confermando la presenza di un clima di sostegno totale. Il tecnico ha chiesto alla rosa di non focalizzarsi esclusivamente sul presente, ma di costruire una visione a medio e lungo termine, considerando i cambiamenti strutturali iniziati da alcuni mesi.

Proprietà dello stadio e futuro del club

Oltre agli aspetti tecnici, la società sta conducendo trattative per acquisire la piena proprietà dello stadio Olimpico Grande Torino, un passo considerato strategico dal vertice societario. Cairo ha ribadito la volontà di vendere la squadra, ma ha chiarito che il mancato arrivo di acquirenti non ha diminuito il suo impegno al cento percento. L'acquisto dell'impianto sportivo viene presentato come una grande opportunità per consolidare le basi dell'ente.

La dirigenza ha sottolineato l'urgenza e la rapidità nel gestire questa operazione, in linea con la filosofia di fare le cose velocemente. La proprietà dello stadio è vista come un elemento di stabilità che permetterà al club di progredire con maggiore autonomia gestionale, separando la gestione dell'infrastruttura da quella della compagine sportiva.

Celebrazione dei centovent'anni del Toro

Il Torino si appresta a festeggiare un anniversario storico, festeggiando i centovent'anni della sua fondazione giovedì prossimo. L'evento sarà celebrato con un'apertura straordinaria dello stadio Olimpico Grande Torino ai tifosi, che potranno assistere a una seduta di allenamento pomeridiana. Questa iniziativa mira a rafforzare il legame tra la società e la sua base sociale, ricordando la leggenda e la storia del club.

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I dirigenti hanno espresso grande orgoglio per questa milestones, definendola un momento di unità per tutta la comunità granata. La celebrazione serve a ricordare l'identità del club mentre si lavora sodo per migliorare i risultati sportivi e rafforzare l'infrastruttura proprietaria.