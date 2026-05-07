Urso e Orsini: Europa deve essere più flessibile per affrontare la crisi energetica

Il ministro Urso e il presidente di Confindustria Orsini chiedono maggiore flessibilità europea per fronteggiare la crisi energetica, sottolineando la necessità di sbloccare le concessioni per le rinnovabili in Italia e creare un mercato energetico unico a livello UE.

L'Europa deve rendersi conto della realtà e consentire a tutti gli Stati, non solo a chi ha meno debito, di far fronte alla crisi, ha dichiarato il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso durante un evento a Villa Torlonia.

Al suo fianco, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha sottolineato la necessità di diversificare le fonti energetiche, riducendo la dipendenza dal gas. In Italia, ha spiegato Orsini, è urgente sbloccare 4mila concessioni per le energie rinnovabili, un problema che coinvolge direttamente le Regioni, in particolare Sardegna e Calabria, dove le iniziative sono ancora insufficienti.

Urso ha evidenziato che la Commissione europea sta mostrando maggiore apertura alla flessibilità, soprattutto in ambito energetico, ma ha ribadito che l'Italia, più di altri Paesi, subisce gli effetti della crisi a causa della sua forte dipendenza dal gas. Il ministro ha anche sottolineato che il governo italiano ha lavorato per contenere l'inflazione e preservare il potere d'acquisto delle famiglie, rispetto ad altri Paesi europei.

Orsini ha aggiunto che il costo elevato dell'energia sta spingendo aziende come Stellantis a trasferire la produzione in altri Paesi, come la Spagna, dove i costi sono più bassi. Per evitare questo esodo, ha affermato, è necessario creare le condizioni per rendere l'Italia competitiva, anche attraverso un mercato energetico unico a livello europeo e un debito pubblico condiviso per sostenere i Paesi in difficoltà.

La crisi energetica, ha concluso Urso, ha cambiato gli assetti globali e richiede una risposta coordinata a livello continentale, senza lasciare indietro nessuno





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