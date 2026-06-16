Uruguay-Arabia Saudita 1-1: Pareggio nella prima partita del girone, decisivo lo scontro con la Spagna

L'Uruguay pareggia 1-1 contro l'Arabia Saudita nella prima partita del girone. I Celesti, partiti svantaggiati, riescono a reagire ma non a vincere. Il risultato rende già cruciale la sfida con la Spagna. Riassunto delle azioni salienti.

Nella prima giornata del girone H dei Mondiali , Uruguay e Arabia Saudita si sono divise la posta con un pareggio per 1-1. La partita, equilibrata e combattuta, ha visto i sudamericani partire male e subire il gol, per poi reagire e trovare il pari, ma senza riuscire a vincere.

Il risultato finale rende già decisivo il prossimo incontro con la Spagna, altra pretendente per il passaggio agli ottavi. Analizziamo le azioni decisive. Nei primi minuti l'Arabia Saudita mostra maggiore iniziativa e pericolosità. Al 5' Araujo tenta una conclusione dal limite, ma il portiere saudita Al Owais para senza difficoltà.

Dopo dodici minuti, Al Dawsari prova un tiro a giro che termina fuori. L'Uruguay fatica a entrare in partita e al 30' subisce la prima grande occasione: Vinas, di testa a pochi passi, costringe Al Owais a una parata cruciale. Al 37' sugli sviluppi di un corner, Al Amri batte a colpo sicuro, ma Muslera si supera con un grande riflesso, negando il gol.

Il forcing saudita continua poco dopo, con un'altra azione simile, ma anche in questo caso Muslera è attento. Il primo tempo si chiude senza reti. Nella ripresa l'Uruguay sembra più aggressivo. Vinas ha subito un'occasione di testa, Al Owais risponde ancora presente.

Al 60' Ugarte tenta una conclusione dalla lunga distanza che supera il portiere ma centra il palo. Il gol del pareggio arriva poco dopo: su una respinta di Al Owais, Araujo ribatte in rete da posizione defilata. Nel finale di partita, la Celeste cerca il vantaggio: Rodriguez calcia fuori, de la Cruz viene fermato da Al Owais e Valverde conquista un corner dopo un altro intervento del portiere. Il risultato rimane invariato.

Il pareggio lascia entrambe le squadre con un punto. Per l'Uruguay è un'occasione mancata per partire con una vittoria, per l'Arabia Saudita un successo morale dopo la clamorosa vittoria contro l'Argentina.

Tuttavia, per entrambe, la strada verso la qualificazione si complica: lo scontro diretto con la Spagna diventa già un match da dentro o fuori. Le Furie Rosse, dopo aver battuto il Costa Rica, sono a punteggio pieno. L'Uruguay dovrà vincere sperando in un passo falso della Spagna, l'Arabia Saudita deve cercare il colpaccio





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