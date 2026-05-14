Uruguayano torna a Pescara dopo 7 anni in Italia, vuole aiutare la squadra a salvarsi

Un centrocampista uruguiano è tornato a Pescara dopo 7 anni passati in Italia, tra Parma, Real Oviedo e Stati Uniti (Los Angeles Galaxy e Nashville). Ha l’obiettivo di aiutare la squadra a salvarsi dopo la retrocessione in Serie C. La dirigenza del Pescara ha avuto un primo approccio con il giocatore per manifestare la volontà di trattenerlo facendogli firmare un nuovo contratto.

Fra i giocatori che potrebbero partire in estate vista la retrocessione in Serie C arrivata alla fine della stagione regolare c’è anche quelche era tornato a Pescara dopo sette anni spesi fra Parma , Real Oviedo e Stati Uniti (Los Angeles Galaxy e Nashville) con l’obiettivo di aiutare la squadra che l’aveva lanciato nel grande calcio a salvarsi.

La dirigenza del Pescara, il presidente Daniele Sebastiani e il direttore sportivo Pasquale Foggia, hanno infatti avuto un primo approccio con il centrocampista uruguayano per manifestare la volontà di trattenerlo facendogli firmare un nuovo contratto dandogli tempo per riflettere sulla proposta. Ora dunque la palla passa al classe ‘92 che nelle prossime settimane farà sapere al Pescara se è disposto a restare e diventare il leader della squadra che punterà a tornare subito in Serie B oppure salutare nuovamente l’Abruzzo per proseguire la sua carriera altrove dopo aver dimostrato di essere tutt’altro che arrugginito come dimostrano le 17 presenze, quasi tutte da titolare, condite da una rete di questi ultimi sei mesi di stagione





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