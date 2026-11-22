The US Army invokes emergency powers to detonate 68 barrels of toxic lead azide in Iowa on Nov 24, bypassing an 8th Circuit injunction filed by environmental groups.

Il governo federale ha informato i tribunali che l'Esercito degli Stati Uniti procederà alla detonazione di 68 barili di azoturo di piombo tossico nello Iowa entro martedì, utilizzando poteri legali di emergenza per eludere un ordine del giudice che bloccava il piano controverso. L'amministrazione Trump ha giustificato questa decisione urgentenelle ore del weekend, sostenendo che la presenza del materiale esplosivo degradato rappresenta una minaccia imminente per la sicurezza pubblica se non viene eliminato attraverso un controllo programmato.

Detonazione di Azoturo di Piombo in Iowa

L'Esercito degli Stati Uniti ha annunciato di aver programmato l'esplosione controllata per il 24 novembre 2026, sfruttando un'eccezione alle leggi federali sulla protezione ambientale per munizioni ed esplosivi in situazioni di emergenza. Questa mossa legale avviene a dispetto di un'emergenza emanata giovedì dal Tribunale d'Appello degli Stati Uniti per l'ottavo circuito, che ha congelato la permesso ambientale dell'esercito dopo che i gruppi ambientalisti avevano intentato una causa per fermare l'operazione.

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Funzionari federali hanno dichiarato che la detonazione deve avvenire entro i prossimi giorni perché un calo delle temperature potrebbe destabilizzare il materiale e causare un'esplosione incontrollata. Il Dipartimento di Giustizia ha sottolineato nella presentazione in tribunale del sabato sera che l'esercito deve eseguire una detonazione controllata per proteggere il pubblico dalla minaccia più significativa di un'esplosione incontrollata.

Posizioni degli Attori e Contesto Legale

L'Esercito degli Stati Uniti aveva precedentemente posticipato i piani per detonare l'azoturo di piombo degradato, un esplosivo utilizzato nelle munizioni militari, dopo le proteste pubbliche di residenti e agricoltori vicino a Middletown, nello Iowa. Il Dipartimento dell'Agricoltura e della Conservazione dei terreni dello Iowa ha raccomandato che gli allevatori di bestiame vicino al sito di detonazione spostino il loro bestiame, il foraggio e le attrezzature all'interno o li trasportino in posizioni alternative per garantire la loro sicurezza.

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Il Consiglio Ambientale dello Iowa e la sezione statale del Sierra Club hanno presentato la causa che contesta la detonazione, sostenendo che le esplosioni rilascerebbero una nuvola tossica di polvere di piombo nell'aria che potrebbe viaggiare per 161 chilometri a nord del sito, a seconda delle condizioni meteorologiche. Kerri Johannsen, direttrice senior delle politiche e dei programmi del Consiglio Ambientale dello Iowa, ha dichiarato che l'esercito dovrebbe fornire maggiori dettagli sul timing della detonazione e su dove si prevede che si sposterà la nuvola tossica.

Impatto Reale e Sicurezza Pubblica

La contaminazione da piombo può causare gravi problemi di salute, in particolare nei bambini, inclusi danni al cervello e al sistema nervoso centrale. Adam Telle, sottosegretario dell'Esercito, ha dichiarato giovedì che l'esercito ha determinato con l'Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti che una detonazione controllata per smaltire il piombo degradato era l'opzione che presentava il rischio più basso per il pubblico.

L'esercito ha consigliato alle persone di evitare l'area interessata durante la detonazione e ha esortato chiunque non fosse in grado di lasciare l'area in anticipo a rimanere al chiuso, chiudere porte e finestre e spegnere i sistemi di riscaldamento e ventilazione che immettono aria esterna. Jeremy Atwater, residente di Augusta, ha dichiarato che intendeva dirigersi verso ovest perché si aspettava che la nuvola si spostasse a sud attraverso la sua città, definendo l'esplosione un grande problema per la comunità locale.