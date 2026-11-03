US Census: Trump Administration Proposes Excluding Non-Citizens from Population Count

The US Census Bureau seeks to remove race and ethnicity questions and exclude non-citizens from the 2030 count, facing massive public opposition.

Donald Trump ha tentato di interferire con le raccolte dati ufficiali fin dal suo primo mandato presidenziale, un comportamento che ha caratterizzato l'inizio della sua nuova amministrazione. In particolare, il 20 gennaio 2025, giorno del suo insediamento, tra i primi provvedimenti figuravano la chiusura temporanea di pagine del sito federale contenente dati pubblici e il blocco dei siti di agenzie come i CDC, la NOAA e la NASA.

Proposta di Revisione Strutturale del Conteggio

La proposta governativa mira a modificare radicalmente la struttura del censimento nazionale attraverso un processo che si è concluso il 2 novembre con la chiusura della consultazione pubblica. Le modifiche principali prevedono l'eliminazione delle domande sulla razza e sull'origine etnica, presenti fin dal primo censimento del 1790, e l'esclusione dal conteggio utilizzato per distribuire i seggi alla Camera dei Rappresentanti le persone senza cittadinanza statunitense prive di carta verde.

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Questa iniziativa è stata presentata dal Dipartimento del Commercio, il quale supervisiona il Census Bureau, l'agenzia federale responsabile della conduzione del censimento. Il conteggio demografico negli Stati Uniti avviene ogni dieci anni ed è universale, rivolto a tutta la popolazione residente, con la prossima edizione prevista ufficialmente nel 2030.

Opinioni Pubbliche e Reazioni Istituzionali

La proposta ha ricevuto più di 108mila commenti da parte dei cittadini durante il periodo di consultazione, mostrando un forte dissenso verso i cambiamenti proposti. Tra gli oltre 52mila commenti già pubblicati e analizzati da Axios, l'86 per cento si è espresso chiaramente contro le nuove modifiche strutturali del censimento.

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Nello specifico, le domande sulla razza e sull'origine etnica scomparirebbero dal questionario universale per rimanere esclusivamente nell'American Community Survey, un'indagine annuale condotta su un campione della popolazione. Anche le domande sull'orientamento sessuale verrebbero eliminate dal formulario principale.

Conseguenze Politiche e Costituzionali

La proposta cambierebbe il modo in cui sono calcolati gli abitanti di ogni stato, influenzando direttamente il numero di seggi assegnati alla Camera e il peso di ciascuno stato nelle elezioni presidenziali. Attualmente vengono considerati tutti i residenti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, ma con le nuove regole milioni di persone resterebbero escluse dal conteggio ufficiale.

Più di 70 organizzazioni per i diritti civili hanno scritto al Congresso per chiedere di bloccare la proposta, sostenendo che escludere i residenti senza cittadinanza violerebbe il quattordicesimo emendamento della Costituzione. Tale emendamento prevede che i seggi vengano distribuiti in base al numero complessivo delle persone residenti in ciascuno stato, non soltanto dei cittadini.