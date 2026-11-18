Jay Clayton respinge teorie cospirative sulle recenti outage tecnologiche americane, definendole incidenti tecnici. Analisi del contesto politico e delle reazioni.

Il Direttore dell'Intelligenza Nazionale Jay Clayton ha dichiarato mercoledì che la serie di interruzioni ai sistemi critici registrati negli Stati Uniti nell'ultima settimana non costituisce un attacco coordinato o sponsorizzato da uno Stato, nonostante le crescenti preoccupazioni e le critiche rivolte all'amministrazione del presidente Donald Trump.

Queste dichiarazioni sono state fornite in un'audizione della Commissione per la Sicurezza Interna della Camera dei Rappresentanti, intitolata "Minacce globali alla sicurezza nazionale: 25 anni dopo l'11 settembre", tenutasi a Capitol Hill a Washington, DC, il 18 novembre 2026, alla presenza di REUTERS/Nathan Howard.

Also read Interruzioni tecnologiche USA: caos Apple e NSA, le risposte della Casa Bianca

Natura Tecnica delle Interruzioni

Secondo quanto affermato da Clayton, basandosi su un'approfondita ind diligence, le recenti interruzioni sono separate malfunzionamenti di servizi associati a manutenzioni e cambiamenti tecnici, non attacchi cyber. Le outage legate alla tecnologia hanno colpito ogni giorno feriale tra giovedì e martedì, includendo un arresto nazionale dei viaggi aerei e un'interruzione di Microsoft che ha colpito i servizi di posta elettronica.

Ha inoltre segnato un'interruzione temporanea alla rete della National Security Agency degli Stati Uniti. La fitta serie di incidenti ha sollevato scetticismo tra alcuni nel pubblico e nel Congresso, che dubitano si tratti semplicemente di una coincidenza, a differenza di quanto sostenuto dall'amministrazione e da alcuni esperti di cybersecurity.

Advertisement

Tensioni Geopolitiche e Risposte

Clayton ha aggiunto che le minacce provenienti dall'Iran, con cui gli Stati Uniti sono in guerra, sono aumentate in modo significativo, anche se non ha collegato queste minacce alla serie di interruzioni domestiche. L'amministrazione ha faticato a fornire un messaggio unificato per affrontare le crescenti preoccupazioni, e alcuni alleati repubblicani del presidente Trump a Washington hanno richiesto maggiori risposte su cosa sia andato storto.

Sebbene Trump avesse descritto la situazione martedì come "nella norma", alcuni esperti temono che gli strumenti di intelligenza artificiale stiano alimentando un aumento dell'attività cyber, con società di cybersecurity che regolarmente segnalano esempi di hacker che utilizzano l'IA per lanciare numerose intrusioni contemporaneamente.

Reazioni Politiche e Controversie

Trump ha cercato di calmare nuovamente la nazione in un'intervista a Fox News da Shenzhen, in Cina, dove stava partecipando al vertice APEC dei paesi della costa del Pacifico. "Dite loro di rilassarsi. Tutto va bene. Sono eventi individuali", ha detto Trump, riferendosi agli americani quando l'intervistatrice Jacqui Heinrich ha sollevato il tema delle preoccupazioni tornate a casa.

All'audizione in Camera, il deputato democratico Bennie Thompson ha dichiarato irresponsabile che il Segretario per la Sicurezza Interna Markwayne Mullin abbia preso un aereo privato per assistere a una partita di football universitario lo scorso fine settimana, durante le interruzioni dei trasporti. Thompson ha accusato il "cosiddetto" leadership dell'amministrazione Trump di rifiutare la responsabilità, spostando la colpa su altri e mettendo i propri interessi sopra quelli del paese.

Advertisement

Impatto e Prospettive Future

Mullin ha difeso la gestione dell'arresto del suolo da parte dell'amministrazione definendola "un successo", dato che migliaia di aerei sono atterrati in sicurezza prima che i voli riprendessero. Ha affermato che cambiare i suoi piani avrebbe potuto portare alcuni a dubitare della sicurezza dei voli. Trump ha affermato di non assumersi alcuna responsabilità per l'arresto del suolo, che è stato il più lungo arresto dei viaggi aerei dagli attacchi dell'al Qaeda dell'11 settembre 2001.

I funzionari hanno dichiarato che l'installazione di un router in Arkansas ha innescato l'evento. Sherri Graves, una terapista del linguaggio in pensione del Tennessee, ha espresso sospetti sull'incidente e sulle outage tecnologiche. "C'è qualcosa in corso", ha detto Graves. "Non sono sicura che sappiano cosa sta succedendo, il governo federale, o se lo stanno condividendo".

Analisi degli Esperti

Varie leggi della Camera hanno chiesto esplicitamente come la serie di interruzioni potesse essere non correlata. Il deputato repubblicano Nick LaLota ha chiesto: "Cinque (incidenti) in una settimana mentre combattiamo l'Iran, mentre la Cina diventa aggressiva, la Russia e l'Ucraina. Il tuo istinto dice 'Solo una coincidenza'?" Clayton ha risposto che sì lo è, in parte perché agenzie e società stanno portando avanti un "aumento sostanziale" di aggiornamenti di sistema.

Anche se gli aggiornamenti, o patch, sono destinati in parte a affrontare le vulnerabilità legate all'IA, possono anche causare interruzioni. "Quando si applicano patch su larga scala, alcune possono causare problemi", ha detto Anne Neuberger, general partner in Andreessen Horowitz, chiarendo le sfide tecniche dietro queste complesse interruzioni infrastrutturali recenti.