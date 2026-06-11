US-Iran tensions escalate with new attacks, as Israel warns of rocket fire

The United States and Iran have engaged in a new round of military tensions, with the U.S. Central Command (CENTCOM) launching strikes against Iranian targets in response to perceived threats. Meanwhile, Israel has issued an alert for rocket fire from Lebanon and identified rocket launches in areas of the southern Lebanon where Israeli forces operate.

L'offensiva sull'Iran, la seconda consecutiva. Un attacco che, per il presidente degli Stati Uniti, va letto come una risposta all'Le forze del Comando centrale Usa hanno sferrato attacchi contro le capacità di sorveglianza militare, i sistemi di comunicazione e i siti di difesa aerea iraniani in tutto il Paese, si legge negli account ufficiali dell'esercito.

Sono state lanciate munizioni di precisione contro obiettivi iraniani che rappresentavano una minaccia per le forze statunitensi e per le navi commerciali internazionali in transito nelle acque regionali. Si parla di circa 49 Tomahawk, missile da crociera subsonico, contro diversi target oltre ai bombardamenti dei jet. U.S. Central Command (CENTCOM) forces completed additional self-defense strikes against multiple targets in Iran, June 10, at the Commander in Chief's direction.

Trump è infastidito dalla lentezza con cui procedono i colloqui: L'accordo è completamente negoziato, gli iraniani devono solo firmarlo, ma ritardano perché sanno che è significativo, perché proibisce completamente di avere l'arma nucleare, mentre quello raggiunto da Barack Obama apriva la strada verso l'arma nucleare. I pasdaran rivendicano il successo delle loro rappresaglie: Hanno preso di mira la base aerea e il centro di comando di Al-Azraq in Giordania, dove si trovano importanti strutture statunitensi, così come la sede in cui sono stazionati gli F-35, F-15 e F-16 americani, con 12 missili balistici, e hanno distrutto le strutture e un gran numero di caccia.

I nuovi attacchi sono stati lanciati per punire l'esercito statunitense, responsabile dell'uccisione di bambini, per aver attaccato un complesso produttivo, un centro di intrattenimento e una fortezza militare nei pressi di Karaj e Nazarabad, nonché una base locale delle Guardie rivoluzionarie a Pishva. Ma la controffensiva iraniana avrebbe coinvolto anche i Paesi del Golfo e Israele.

I pasdaran sostengono di aver attaccato con droni e missili 18 siti importanti legati all'esercito statunitense nelle basi di Ali Al-Salem e Ahmed Al-Jaber in Kuwait, e nella Sheikh Isa air base in Bahrein. Nel frattempo, l'esercito israeliano ha diramato un'allerta alla popolazione: Si invita la popolazione a rifugiarsi in aree protette. L'Idf ha infatti rilevato lanci di razzi dal Libano diretti verso diverse comunità nel nord di Israele.

In un altro comunicato, le forze israeliane hanno sottolineato di aver identificato due razzi caduti in aree del Libano meridionale dove operano soldati israeliani





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