US jet fires missiles into engine room of tanker off Oman, crew safe

A U.S. jet fired two missiles into the engine room of the tanker Jalveer off Oman on Thursday, U.S. Central Command confirmed, as authorities said the 20 crew members were safe after the third strike on Indian-crewed tankers this week. The U.S. aircraft fired two Hellfire missiles into the ship’s engine room after the crew repeatedly failed to comply with directions from U.S. forces.

Un jet statunitense ha lanciato due missili nella sala macchine della petroliera Jalveer al largo dell'Oman giovedì, ha confermato il Comando Centrale degli Stati Uniti, mentre le autorità hanno dichiarato che i 20 membri dell'equipaggio sono al sicuro dopo il terzo attacco di questa settimana contro petroliere con equipaggio indiano.

Tre marinai indiani sono morti in un attacco statunitense alla petroliera Settebello al largo dell'Oman il giorno prima. Un velivolo statunitense ha lanciato due missili Hellfire nella sala macchine della nave dopo che l'equipaggio si era ripetutamente rifiutato di ottemperare alle direttive delle forze statunitensi. Ha affermato che le forze statunitensi hanno ‘agito contro’ la petroliera battente bandiera della Guinea-Bissau poiché ‘tentava di trasportare petrolio dall’Iran attraverso il Golfo di Oman’





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