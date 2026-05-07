US military strikes Iran in retaliation for attacks on US forces

The U.S. military carried out retaliatory strikes on Iran on Thursday, targeting sites it said were responsible for attacking U.S. forces in what it called unprovoked hostilities by Tehran. The strikes were in self-defense, according to the military.

L'esercito statunitense ha dichiarato di aver effettuato giovedì attacchi di rappresaglia contro l' Iran , prendendo di mira siti a suo dire responsabili di attacchi alle forze statunitensi in ostilità non provocate da parte di Teheran.

In precedenza, il massimo comando militare congiunto iraniano aveva detto che gli Stati Uniti avevano violato il cessate il fuoco colpendo una petroliera iraniana e un’altra nave che entrava nello Stretto di Hormuz e colpendo aree civili. Central Command (CENTCOM) ha eliminato le minacce in entrata e ha preso di mira le strutture militari iraniane responsabili di attaccare le forze statunitensi, compresi i siti di lancio di missili e droni, le postazioni di comando e controllo e i nodi di intelligence, sorveglianza e ricognizione.

Ha aggiunto che l’Iran ha lanciato diversi missili, droni e piccole imbarcazioni mentre tre cacciatorpediniere della Marina statunitense, il Truxtun, il Peralta e il Mason, transitavano nello Stretto di Hormuz verso il Golfo di Oman. Non è stato immediatamente chiaro l'impatto che questo avrebbe avuto sul cessate il fuoco raggiunto il mese scorso, ma il Comando Centrale degli Stati Uniti ha descritto gli attacchi come effettuati per autodifesa.

L'esercito americano ha dichiarato di aver distrutto sei piccole imbarcazioni iraniane e di aver intercettato missili da crociera e droni iraniani mentre Teheran cercava di ostacolare lo sforzo navale degli Stati Uniti per aprire la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz. Washington era ancora in attesa della risposta dell'Iran a una proposta statunitense che avrebbe posto fine ai combattimenti, lasciando però per ora irrisolte le questioni più controverse, come il programma nucleare iraniano.

La proposta porrebbe formalmente fine al conflitto in cui la guerra su larga scala è stata sospesa da un cessate il fuoco annunciato il 7 aprile. Ma non affronta le richieste chiave degli Stati Uniti che chiedono all'Iran di sospendere il suo lavoro nucleare e di riaprire il vitale Stretto di Hormuz, che prima della guerra gestiva un quinto delle forniture mondiali di petrolio e gas





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