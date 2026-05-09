US military strikes vessel in Eastern Pacific, killing 2, leaving 1 survivor

The US military has conducted a deadly strike on a vessel in the Eastern Pacific, resulting in the death of two people and leaving one survivor. The attack is labeled as extrajudicial killings by rights groups and is targeting 'narcoterrorists' by the US administration.

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WASHINGTON, May 8 (Reuters) - L'esercito statunitense ha dichiarato venerdì di aver colpito un'imbarcazione nel Pacifico orientale, uccidendo due persone e lasciando un superstite. Si tratta dell'ultimo attacco di questo tipo che i gruppi per la difesa dei diritti etichettano come 'esecuzioni extrajudiziali' e che Washington descrive come un obiettivo per i 'narcoterroristi'. Ecco alcuni dettagli: - Il Comando meridionale degli Stati Uniti ha dichiarato su X che due uomini sono stati uccisi nell'attacco, mentre una persona è sopravvissuta.

- La Guardia Costiera degli Stati Uniti è stata avvisata per le operazioni di ricerca e salvataggio, ha detto il Comando meridionale. - Un funzionario statunitense citato dal New York Times ha detto che la Marina messicana era incaricata della ricerca del sopravvissuto. - Nelle ultime settimane le forze statunitensi hanno attaccato diverse imbarcazioni nel Pacifico orientale con attacchi mortali. - Gli attacchi dell'esercito statunitense contro tali imbarcazioni hanno ucciso più di 190 persone da settembre.

- Il Comando meridionale ha dichiarato venerdì che la nave colpita era gestita da 'organizzazioni terroristiche designate' e che 'transitava lungo le rotte note del narcotraffico'. - Non ha identificato le organizzazioni o gli individui e non ha fornito dettagli sulle sue affermazioni. - Esperti e sostenitori dei diritti umani, sia negli Stati Uniti che a livello globale, hanno messo in dubbio la legalità degli attacchi. - Human Rights Watch e Amnesty International definiscono gli attacchi 'esecuzioni extrajudiziali illegali'.

- L'American Civil Liberties Union definisce le affermazioni dell'amministrazione Trump contro le persone prese di mira come 'affermazioni infondate e che incutono timore'. Scrivici per correzioni o suggerimenti





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