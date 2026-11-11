US Soccer Ritira Nazionale Under 17 dal Mondiale FIFA in Qatar

La Federcalcio USA annulla la partecipazione al Mondiale Under-17 in Qatar per rischi di conflitto armato e avvisi di viaggio del Dipartimento di Stato.

La Federazione Calcistica degli Stati Uniti ha comunicato mercoledì il ritiro ufficiale della propria nazionale maschile Under-17 dal Campionato Mondiale FIFA in programma in Qatar. Questa decisione strategica mira a proteggere la sicurezza dei giocatori e dello staff tecnico alla luce delle attuali condizioni geopolitiche regionali, come dettagliato in una lettera interna inviata a tutti i membri della squadra.

Decisione Sicurezza e Avvisi Di Viaggio

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha aggiornato il suo avviso di viaggio di Livello 3 per il Qatar, invitando i cittadini americani a riconsiderare i viaggi verso la penisola arabica a causa del rischio di conflitto armato. Tale allerta ha influenzato direttamente la valutazione della Federcalcio USA, che ha citato esplicitamente le direttive correlate rivolte al personale dell'ambasciata e alle relative famiglie come elemento chiave della sua decisione di annullare la partecipazione all'evento internazionale.

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Impatto Geopolitico E Attacchi Houthi

Le preoccupazioni per la sicurezza derivano direttamente dagli attacchi lanciati dai ribelli Houthi contro l'Arabia Saudita nelle settimane scorse. Questi attacchi hanno colpito infrastrutture critiche e aeroporti civili, creando un contesto di instabilità che ha portato l'amministrazione americana a intensificare le raccomandazioni di prudenza per i propri cittadini nelle zone circostanti del Golfo Persico.

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Calendario Torneo E Risultati Passati

Il mondiale giovanile, che vede la partecipazione di 48 squadre nazionali, si svolgerà ufficialmente dal 19 novembre al 13 dicembre. Gli Stati Uniti erano stati programmati per debuttare il 21 novembre contro il Montenegro, prima di affrontare Cile e Algeria nel Gruppo J. Questa assenza interrompe la continuità di partecipazione della squadra, che era arrivata agli ottavi di finale nell'edizione precedente dello scorso anno, anch'essa ospitata in Qatar.

Comunicazione A Club E Giocatori

La federazione ha informato i club dei giocatori mercoledì e ha richiesto espressamente ai calciatori di non rilasciare dichiarazioni pubbliche fino a quando la FIFA non avrà annunciato formalmente la decisione. Il benessere dei nostri giocatori e del nostro staff sarà sempre la nostra massima priorità, ha dichiarato la dirigenza, giustificando la cancellazione del campo di addestramento pre-torneo necessario per preparare la squadra alla competizione globale.