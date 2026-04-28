USA 2026: Repubblicani chiedono il coinvolgimento della Guardia Nazionale per la sicurezza della Coppa del Mondo

Due membri del Congresso repubblicano, Michael McCaul ed Elijah Crane, hanno inviato una lettera al governo Trump per richiedere l’intervento della Guardia Nazionale nella gestione delle minacce legate ai droni durante la Coppa del Mondo 2026. La richiesta arriva in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza degli eventi di grande rilevanza.

Una vista aerea mostra il Gillette Stadium, che sarà ribattezzato Boston Stadium quando ospiterà le partite della Coppa del Mondo FIFA 2026, a Foxborough, Massachusetts, Stati Uniti, il 25 marzo 2026.

La struttura, già iconica per gli eventi sportivi, è al centro dell’attenzione in vista del torneo, che vedrà gli Stati Uniti come co-organizzatori insieme a Canada e Messico. Due membri repubblicani del Congresso, i rappresentanti Michael McCaul ed Elijah Crane, hanno inviato una lettera al Segretario della Sicurezza Nazionale Markwayne Mullin, al Procuratore Generale ad interim Todd Blanche e al capo del Pentagono Pete Hegseth, chiedendo un intervento immediato per garantire la sicurezza durante la manifestazione.

I due parlamentari, membri della Commissione per la Sicurezza Nazionale della Camera dei Rappresentanti, hanno espresso preoccupazione per potenziali minacce legate ai droni e per la necessità di una postura di sicurezza federale unificata. La loro richiesta arriva in un momento in cui le autorità stanno valutando le vulnerabilità legate alla gestione dello spazio aereo sopra le 11 città statunitensi che ospiteranno le partite.

Secondo McCaul e Crane, la Guardia Nazionale, grazie alla sua capacità di intervento rapido e alla scalabilità su scala nazionale, potrebbe svolgere un ruolo cruciale nella mitigazione delle minacce legate ai sistemi aerei a controllo remoto (C-UAS) e nel coordinamento della sicurezza. La lettera sottolinea anche la necessità di evitare frammentazioni nella gestione delle emergenze, evidenziando le potenziali carenze di personale e le complesse divisioni giurisdizionali tra organizzatori degli eventi e città ospitanti.

Il Dipartimento della Sicurezza Nazionale, il Dipartimento di Giustizia e il Pentagono non hanno ancora risposto alle richieste di commento. La richiesta di coinvolgere la Guardia Nazionale arriva a pochi giorni da un episodio che ha scatenato nuove preoccupazioni per la sicurezza: un uomo armato ha aperto il fuoco durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington, evento che ha richiamato l’attenzione sui rischi legati alla protezione di manifestazioni di grande rilevanza.

Il portavoce della Casa Bianca, Davis Ingle, ha dichiarato che il presidente Trump è impegnato a garantire che la Coppa del Mondo 2026 sia non solo un’esperienza indimenticabile per i tifosi e i visitatori, ma anche la più sicura della storia. L’amministrazione sta lavorando a stretto contatto con le agenzie federali e locali per implementare misure di sicurezza avanzate, tra cui l’uso di tecnologie anti-drone e il rafforzamento delle procedure di controllo.

L’evento, che attirerà milioni di spettatori da tutto il mondo, rappresenta una sfida logistica e di sicurezza senza precedenti per gli Stati Uniti, che dovranno garantire la protezione di atleti, autorità e pubblico in un contesto di potenziali minacce asimmetriche. La risposta delle autorità sarà cruciale per dimostrare la capacità del paese di gestire eventi di portata globale con il massimo livello di sicurezza





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