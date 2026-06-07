USA abbattuti due droni iraniani nello Stretto di Hormuz

Le forze statunitensi hanno intercettato due droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz, episodio che accresce le tensioni in Medio Oriente

L'esercito degli Stati Uniti ha intercettato e distrutto due droni d'attacco iraniani che minacciavano le navi mercantili nello Stretto di Hormuz, evento che segnala una nuova escalation delle tensioni in Medio Oriente.

Secondo quanto comunicato dal Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) attraverso un post sulla piattaforma X, le forze americane sono rimaste pronte a difendersi da ogni aggressione da parte dell'Iran. L'incidente avviene in un contesto di crescenti preoccupazioni per la sicurezza della navigazione commerciale in una zona strategica per il trasporto di idrocarburi, e rappresenta l'ultimo episodio di una serie di confronti indiretti tra Washington e Teheran nella regione.

Gli Stati Uniti hanno sottolineato la loro determinazione a proteggere le rotte marittime internazionali e a rispondere a qualsiasi minaccia proveniente dalle forze iraniane o dai gruppi da esse sostenuti. La notizia è stata diffusa dal CENTCOM, che ha ribadito la continua prontezza operativa delle truppe americane nella zona, richiamando l'attenzione sul pericolo rappresentato dai droni iraniani per il traffico navale.

Questo episodio si inserisce in un più ampio quadro di tensione che include sanzioni, presenza militare e incidenti marittimi, e potrebbe avere implicazioni per la stabilità geopolitica della regione e per i mercati energetici globali. L'amministrazione americana sta valutando le prossime mosse, mentre la comunità internazionale osserva con attenzione l'evolversi della situazione, nella speranza di evitare un allargamento del conflitto





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