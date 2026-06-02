USA: Amministrazione Trump abbandona fondo 'weaponization' da 1,8 miliardi dopo contestazione repubblicana

Il procuratore generale ad interim Todd Blanche ha annunciato che il fondo da quasi 1,8 miliardi di dollari, creato per risarcire presunte vittime di abusi governativi e collegato a un accordo con Trump sull'IRS, sarà abbandonato. La decisione segue una forte opposizione bipartisan, in particolare da parte di senatori repubblicani che minacciavano di bloccare una legge da 72 miliardi sul confine. Il fondo era criticato per non escludere gli autori dell'assalto al Campidoglio del 6 gennaio.

Il procuratore generale degli Stati Uniti ad interim Todd Blanche ha dichiarato ai membri del Congresso che l'amministrazione Trump sta rinunciando al fondo da quasi 1,8 miliardi di dollari per la cosiddetta 'weaponization', una decisione arrivata dopo un raro e netto dissenso espresso da senatori repubblicani .

Blanche, testimoniando davanti a una sottocommissione della Camera per gli stanziamenti, ha confermato: Non andremo avanti con il fondo. Questo strumento finanziario era stato originariamente creato in seguito a un accordo legale tra il presidente Donald Trump e il Dipartimento di Giustizia per chiudere una causa senza precedenti da 10 miliardi di dollari contro l'Agenzia delle Entrate (IRS), accusata di aver gestito in modo inappropriato i documenti fiscali del presidente.

In cambio, l'accordo garantiva a Trump e alla sua famiglia la fine di eventuali future verifiche fiscali sui loro record passati. Il fondo era destinato a risarcire persone che affermavano di essere state vittime di abusi da parte del governo federale.

Tuttavia, l'iniziativa aveva sollevato forti critiche, in particolare perché Blanche il mese scorso si era rifiutato di impegnarsi a escludere dal risarcimento gli individui accusati di aver aggredito gli agenti di polizia durante l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. LaDecisione di abbandonare il fondo è maturata in un contesto di forte tensione politica, mentre il Congresso era bloccato su un disegno di legge da 72 miliardi di dollari per finanziare le operazioni di immigrazione e il pattugliamento delle frontiere.

I leader repubblicani della Camera e del Senato avevano chiarito che non avrebbero portato avanti talenormativa se il fondo ' weaponization' fosse rimasto in vita. Secondo due fonti interne, funzionari della Casa Bianca hanno trascorso gran parte del lunedì precedente a telefonare ai parlamentari per rassicurarli che non ci sarebbero stati pagamenti, dopo la rivolta dei repubblicani.

Nonostante queste rassicurazioni, alla vigilia dell'audizione di Blanche alla Camera, i legislatori repubblicani continuavano a chiedere una promessa definitiva e scritta sull'eliminazione del fondo. Durante l'udienza, i democratici hanno pressato Blanche affinché si impegnasse per iscritto ad abbandonare il fondo, ma lui si è rifiutato. Il futuro personale di Blanche stesso, in qualità di procuratore generale ad interim, sembrava essere legato alla sua capacità di gestire questa crisi e placare le preoccupazioni dei senatori.

Il leader della maggioranza al Senato, John Thune, ha dichiarato di aver parlato con Blanche prima dell'audizione e si aspettava che quest'ultimo tranquillizzasse i parlamentari. Thune ha sottolineato che il disegno di legge sull'immigrazione deve rimanere focalizzato sull'applicazione della legge e non includere altre priorità di Trump, come una previsione da un miliardo di dollari per ristrutturare un grande salone della Casa Bianca desiderato dal presidente.

Intanto, Trump è intervenuto pubblicamente sul tema, pubblicando un link a un articolo su Substack che difendeva il fondo, definendolo un modo per aiutare chi subisce abusi governativi e accusando i media e i democratici di averlo dipinto come un fondo segreto. Il Dipartimento di Giustizia, per parte sua, aveva dichiarato il lunedì precedente che avrebbe rispettato un ordine del tribunale che sospendeva temporaneamente il fondo fino al 12 giugno, senza specificare se questa sospensione sarebbe stata permanente.

La Casa Bianca ha rimandato le domande sul commento di Blanche al Dipartimento di Giustizia, che non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento





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