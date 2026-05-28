Usa annunciano sanzioni sul petrolio iraniano nonostante accordo su Hormuz

Nonostante l'accordo provvisorio con Teheran per estendere il cessate il fuoco e riaprire lo Stretto di Hormuz, gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni al trasporto di greggio iraniano, colpendo otto navi e più di quindici entità.

Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro il commercio petrolifero militare iraniano, nonostante un recente accordo provvisorio con Teheran per estendere il cessate il fuoco e revocare le restrizioni alla navigazione nello Stretto di Hormuz.

Il Dipartimento del Tesoro ha specificato che sono state colpite otto navi coinvolte nel trasporto di greggio e prodotti petroliferi iraniani verso i mercati globali. Tra le unità sanzionate figurano la petroliera Flora (bandiera Isole Marshall), la petroliera Hauncayo (bandiera Comore) e la petroliera Ill Gap (bandiera Panama). Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato che l'obiettivo è impedire all'Iran di aumentare le entrate petrolifere per ricostruire le proprie forze armate.

Parallelamente, Washington ha esteso le sanzioni a oltre quindici entità, tra cui la Worth Seen Energy Limited di Hong Kong, la Symphony Shipping and Maritime Management Inc di Dubai e la Mehdiyev Trading Co di Hong Kong. La misura giunge mentre gli Usa non hanno ancora approvato l'accordo sul conflitto avviato il 28 febbraio con Israele.

Le ostilità hanno avuto un impatto sui mercati globali a causa della chiusura dello stretto, attraverso cui transita normalmente il 20% del petrolio e del gas mondiale. La situazione rimane tesa e le sanzioni potrebbero complicare i negoziati diplomatici in corso





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sanzioni Usa Iran Petrolio Iraniano Stretto Di Hormuz Conflitto Medio Oriente Mercati Energetici

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran-Usa, la bozza segreta dell'accordo per chiudere la guerra e riaprire HormuzTeheran rivela una possibile intesa con gli Stati Uniti sullo Stretto di Hormuz: sul tavolo il ritiro delle forze Usa, la ripresa del traffico marittimo. Israele conferma morte capo militare Hamas

Read more »

Memorandum Usa-Iran: ritiro militare e riapertura dello Stretto di HormuzLa televisione di Stato iraniana ha diffuso la bozza del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, che prevede il ritiro delle forze militari americane vicino all'Iran e la revoca del blocco navale, in cambio del ripristino del traffico commerciale nello Stretto di Hormuz in collaborazione con l'Oman. Se l'accordo definitivo verrà raggiunto in 60 giorni, sarà sottoposto come risoluzione vincolante al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La Repubblica Islamica sottolinea che il memorandum non è ancora finale e che ogni azione sarà subordinata a verifiche concrete. Parallelamente, emerge in Grecia un nuovo partito di sinistra, Elas, che guadagna consensi dopo gli scandali che hanno colpito la destra al governo.

Read more »

Iran e USA, nuovo accordo sullo Stretto di Hormuz: bozza prevede ritiro militare e ripresa commercialeSecondo indiscrezioni, la bozza di accordo tra Iran e Stati Uniti prevede il ripristino del traffico nello Stretto di Hormuz e il ritiro delle forze americane, ma Teheran chiede garanzie concrete.

Read more »

Colloqui USA-Iran sul futuro dello Stretto di Hormuz: tensione diplomatica e incertezza sul nucleareIl presidente Trump conferma le divergenze con l'Iran nei colloqui di pace, dopo la smentita di Washington riguardo a un presunto accordo quadro. Le trattative ruotano attorno alla riapertura dello Stretto di Hormuz e al programma nucleare iraniano, con impatti sui mercati energetici e sulla politica interna americana.

Read more »