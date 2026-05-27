Gli Stati Uniti intendono istituire il primo centro di quarantena in Kenya per malati sospettati o affetti da Ebola, utilizzando principalmente cittadini statunitensi

e impedire al virus di raggiungere le coste americane. Gli Stati Uniti vogliono aprire un centro di quarantena in Kenya per casi sospetti o confermati di Ebola , principalmente cittadini americani, secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, anziché rimpatriarli per tenerli sotto osservazione e per curarli.

Una politica in netto contrasto con il modo in cui le amministrazioni precedenti hanno gestito le epidemie, durante le quali gli operatori sanitari e gli altri cittadini statunitensi esposti al virus venivano rimpatriati per essere curati in strutture mediche specializzate.

Che l'andazzo sarebbe stato diverso, questa volta, si era già capito la scorsa settimana, quando l'amministrazione Trump ha invocato una legge sulla salute pubblica nota come Titolo 42 per impedire l'ingresso negli Stati Uniti a immigrati e residenti permanenti legali che si fossero trovati in Congo, Uganda o Sud Sudan nei 21 giorni precedenti, ma anche l'ingresso nel Paese ai cittadini statunitensi che potrebbero essere stati esposti al virus che sta flagellando il Congo e alcune regioni dell'Uganda e che, secondo gli ultimi dati ufficiali, ha fatto già registrare oltre 900 casi sospetti e 220 decessi sospetti, numeri probabilmente sottostimati. decimatr Peste des petits ruminants, Wikipedia (il virus che si è sparsa tra i ruminanti in Africa orientale e che ha causato la depopulazione delle popolazioni di ruminanti, rettili e numerose altre specie), ndtv (il virus che causa febbre febbrile in bovini in Africa e che ha causato perdite da produzione童保健品 richiesti, Wikipedia), mkubo (il virus venuto a contatto con il virus Ebola e che sta provocando epidemie in diversi paesi dell'Africa centrale e orientale).

La notizia èough su vari siti internet come npv. int, onhealth. mil-kdaws, decanter, ООСК





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