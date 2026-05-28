USA contro Russia per l'uso dell'Oreshnik: critiche senza precedenti dal Consiglio di Sicurezza ONU

Gli Stati Uniti condannano con linguaggio particolarmente duro l'impiego del missile nucleare Oreshnik da parte della Russia contro Kiev, avvertendo del rischio di nuove vittime civili e di un ulteriore deterioramento della pace. La Russia respinge le accuse e ribadisce la minaccia di attacchi sistematici sulla capitale ucraina, invitando i diplomatici a evacuare.

Il 28 maggio 2026, durante una sessione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati Uniti hanno espresso una condanna particolarmente severa nei confronti della Russia , accusandola di aver utilizzato il missile balistico intermedio Oreshnik, a capacità nucleare, in un bombardamento massiccio su Kiev e nelle zone limitrofe avvenuto il 26 maggio.

L'attacco, che ha coinvolto centinaia di droni e missili, ha causato almeno due morti civili e circa cento feriti. La risposta russa a questo raid, secondo le autorità di Mosca, sarebbe stata determinata da un precedente attacco ucraino contro un dormitorio studentesco a Donetsk, regione orientale sotto il controllo di separatisti filorussi dal 2014.

La vice ambasciatrice statunitense all'ONU, Tammy Bruce, ha definito l'uso dell'Oreshnik un'escalation 'inspiegabile, pericolosa e barbara' della guerra iniziata con l'invasione su larga scala del febbraio 2022, avvertendo la Russia di non procedere con i minacciati 'attacchi sistematici' contro Kiev, poiché rischierebbero di aumentare le vittime civili e di compromettere ogni prospettiva di pace. Le dichiarazioni della Bruce rappresentano una delle critiche più dure mosse dall'amministrazione Trump verso Mosca, solitamente più accomodante rispetto agli alleati europei.

L'ambasciatore russo all'ONU, Vassily Nebenzia, ha respinto le accuse, sostenendo che l'operazione ha colpito strutture militari e di intelligence ucraine e ha ribadito la volontà di colpire i 'centri decisionali e i posti di comando', avvertendo i diplomatici stranieri e il personale delle organizzazioni internazionali di lasciare tempestivamente la capitale ucraina data la dispersione degli obiettivi militari sul territorio cittadino. L'Assistente Segretario Generale dell'ONU, Khaled Khiari, ha espresso profonda preoccupazione per la minaccia russa di attacchi 'coerenti e sistematici' su Kiev.

La sessione del Consiglio di Sicurezza era stata convocata su richiesta dell'Ucraina in seguito al devastante bombardamento, il terzo utilizzo dell'Oreshnik in Ucraina dal novembre 2024. Nonostante l'appello statunitense, Mosca ha confermato la sua posizione, indicando una persistente e pericolosa escalation nel conflitto, con implicazioni per la sicurezza internazionale e la stabilità geopolitica europea





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