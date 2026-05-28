USA designano le bande criminali brasiliane come organizzazioni terroristiche

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato che gli Stati Uniti planificano di designare le due maggiori bande criminali brasiliane, Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), come organizzazioni terroristiche. La mossa è stata accolta con preoccupazione dal governo brasiliano, che teme che possa aprire la strada a interventi militari statunitensi o a sanzioni contro le banche che fanno affari con i membri delle gang.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato che gli Stati Uniti planificano di designare le due maggiori bande criminali brasiliane, Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), come organizzazioni terroristiche .

La mossa è stata accolta con preoccupazione dal governo brasiliano, che teme che possa aprire la strada a interventi militari statunitensi o a sanzioni contro le banche che fanno affari con i membri delle gang. La decisione è stata presa dopo che il senatore brasiliano Flavio Bolsonaro ha incontrato il presidente Trump e il Segretario di Stato Rubio a Washington, chiedendo la designazione delle bande come organizzazioni terroristiche.

Bolsonaro, che sta preparando una corsa alla presidenza, spera di sfruttare la questione della criminalità per aumentare la sua popolarità tra gli elettori. La designazione delle bande come 'Terroristi Globali Specialmente Designati' è stata annunciata giovedì dal Dipartimento di Stato americano. Il PCC e il CV sono rivali per il traffico di droga e l'influenza nelle carceri brasiliane, e dominano il mercato della droga in gran parte del paese.

La loro influenza si estende anche in tutta l'America Latina e negli Stati Uniti. Il Segretario di Stato Rubio ha dichiarato che le bande sono due delle 'organizzazioni criminali più violente del Brasile' e che la loro influenza e le loro reti si estendono in tutta la regione e negli Stati Uniti.

Tuttavia, il governo brasiliano non ha ancora risposto alle richieste di commento





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