USA e Iran a un passo dal nuovo accordo sul nucleare: prossima firma del memorandum d'intesa

Un alto funzionario americano ha annunciato che gli Stati Uniti e l'Iran sono molto vicini a siglare un memorandum d'intesa che prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz, lo smantellamento del programma nucleare iraniano e l'allentamento delle sanzioni, con benefici economici legati al rispetto degli impegni.

Gli Stati Uniti e l' Iran sono a un passo dal siglare un accordo che potrebbe porre fine a una delle tensioni più durature del Medio Oriente.

Un alto funzionario americano, che ha chiesto l'anonimato, ha dichiarato venerdì che, sebbene le parti non siano ancora giunte al traguardo finale, il tavolo delle trattative è ormai in una posizione estremamente favorevole e che nei prossimi giorni si prevede la firma di un protocollo preliminare. Secondo il diplomatico, i termini finora concordati riflettono gli obiettivi cardine del presidente Donald Trump e collocano Washington in una situazione di vantaggio strategico.

Il documento in fase di stesura, definito memorandum d'intesa (MOU), contiene una serie di disposizioni che, se attuate, cambierebbero radicalmente le dinamiche di sicurezza e di commercio nella regione del Golfo persico. Tra le clausole più rilevanti vi è la riapertura dello Stretto di Hormuz, una via marittima cruciale per il transito di gran parte del petrolio mondiale, attualmente soggetta a restrizioni a causa delle sanzioni imposte all'Iran.

Il MOU prevede inoltre la revoca del blocco statunitense sui porti iraniani, consentendo al Paese di riprendere le proprie attività commerciali internazionali. Un elemento centrale del progetto è lo smantellamento del programma nucleare iraniano: l'uranio altamente arricchito verrebbe distrutto sul posto e successivamente esportato fuori dal territorio iraniano, sotto la vigilanza di un rigoroso regime di ispezioni internazionali.

Tale meccanismo di verifica è stato concepito per garantire la sostenibilità dell'accordo nel lungo periodo, evitando il rischio di riprese clandestine delle attività nucleari. Sul fronte economico, l'Iran otterrà un significativo sollievo dalle pressioni finanziarie che ha subito negli ultimi anni. Tra le misure previste vi è lo sblocco dei beni iraniani congelati all'estero e un graduale allentamento delle sanzioni, a condizione che Teheran rispetti pienamente gli impegni assunti.

Il funzionario ha sottolineato che l'Iran non riceverà alcun beneficio immediato con la sola firma del MOU; invece, i premi saranno erogati in base al rispetto delle obbligazioni stabilite.

"Se l'Iran consegnerà il materiale nucleare come promesso, otterrà delle ricompense; se smantellerà il suo programma nucleare, ne seguirà un altro tipo di beneficio", ha spiegato il portavoce. La prospettiva di un accordo così ampio ha suscitato speranze di stabilità non solo nella regione del Golfo, ma anche a livello globale, riducendo il rischio di conflitti armati e aprendo la strada a una cooperazione più ampia su temi di sicurezza energetica e non proliferazione.

Tuttavia, gli osservatori avvertono che molte questioni rimangono aperte, tra cui la verifica delle attività nucleari residue e la definizione di un quadro di monitoraggio permanente, elementi imprescindibili per la riuscita a lungo termine del patto





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