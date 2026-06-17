Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

USA e Iran pronti a firmare un Memorandum d'Intesa per la cessazione della guerra e la riapertura del traffico marittimo

Politica Internazionale News

USA e Iran pronti a firmare un Memorandum d'Intesa per la cessazione della guerra e la riapertura del traffico marittimo
USA-IranMemorandum D'intesaSanzioni
📆6/17/2026 7:41 PM
📰fattoquotidiano
120 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 68% · Publisher: 51%

Venerdì gli Stati Uniti e l'Iran firmeranno un M.O.U. che prevede la fine immediata delle ostilità, il ritiro del blocco navale americano, la riapertura del commercio marittimo nel Golfo e un piano da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione iraniana, oltre alla revoca delle sanzioni e a un nuovo quadro nucleare.

Venerdì si prevede la firma di un Memorandum d'Intesa (M.O. U.) tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran, un documento che dovrebbe costituire il punto di partenza per un accordo di pace più ampio, approvato anche dai rispettivi alleati.

L'accordo prevede l'interruzione immediata e permanente di tutte le operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, e impegna entrambe le parti a non intraprendere né minacciare alcuna azione bellica l'una contro l'altra. Inoltre, si stabilisce il rispetto reciproco della sovranità e dell'integrità territoriale, con l'obbligo di astenersi da qualsiasi interferenza negli affari interni dell'altro. Le parti hanno concordato un arco temporale di sessanta giorni per negoziare e finalizzare l'accordo definitivo, con possibilità di proroga solo dietro consenso mutuo.

Come prima misura pratica, gli Stati Uniti si impegnano a rimuovere il blocco navale imposto all'Iran entro trenta giorni dalla firma del M.O. U., ripristinando il traffico marittimo ai livelli pre‑bellici. Parallelamente, l'Iran garantirà un passaggio sicuro e gratuito delle navi commerciali tra il Golfo Persico e il Mare dell'Oman per un periodo di sessanta giorni, con l'obbligo di smantellare le strutture tecniche e militari ostacolanti e di effettuare le operazioni di sminamento entro trenta giorni.

Un dialogo sarà avviato con il Sultanato dell'Oman e gli altri Stati costieri del Golfo per definire la futura amministrazione e i servizi marittimi nello Stretto di Hormuz, in conformità al diritto internazionale e ai diritti sovrani delle nazioni rivierasche. Sul piano economico, gli Stati Uniti, insieme ai loro partner regionali, metteranno a disposizione un piano con un finanziamento minimo di trecento miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo dell'Iran.

Il meccanismo di attuazione sarà definito nell'accordo finale entro i prossimi sessanta giorni e includerà tutte le licenze, deroghe e autorizzazioni necessarie per le transazioni finanziarie. Parallelamente, gli USA promettono di porre fine a tutte le sanzioni contro l'Iran, comprese quelle delle Nazioni Unite, del Consiglio di Governatori dell'A.I. E.A. e le sanzioni unilaterali statunitensi, secondo un calendario concordato.

In materia nucleare, l'Iran conferma di non sviluppare armi nucleari e le due parti concordano un meccanismo di diluizione in loco del materiale arricchito, sotto la supervisione dell'A.I. E.A. , nonché discussioni future sulla destinazione del materiale stesso e su eventuali richieste nucleari dell'Iran, da definire nel quadro normativo dell'accordo finale

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

fattoquotidiano /  🏆 45. in İT

USA-Iran Memorandum D'intesa Sanzioni Stretto Di Hormuz Ricostruzione

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Araghchi, l'occupazione israeliana del Libano viola il memorandum Iran-UsaAraghchi, l'occupazione israeliana del Libano viola il memorandum Iran-UsaTrump, 'falsa la storia che paghiamo 300 milioni all'Iran' (ANSA)
Read more »

Netanyahu sotto accusa in Israele per il memorandum Usa-IranNetanyahu sotto accusa in Israele per il memorandum Usa-IranIl premier israeliano Benjamin Netanyahu è sotto attacco da parte di tutto l'arco parlamentare, media ed esperti della sicurezza dopo l'annuncio del memorandum d'intesa preliminare tra Stati Uniti e Iran. Netanyahu ha difeso la campagna militare contro Iran ed Hezbollah, ammettendo però di non conoscere i dettagli dell'accordo negoziato da Washington sopra la testa di Israele. Le critiche da destra e sinistra accusano il premier di aver fallito la strategia e di aver portato il paese verso un accordo che lascia l'Iran in piedi e i confini scoperti. Da una parte i falchi della coalizione di governo rifiutano qualsiasi ritiro dai territori conquistati, dall'altra i progressisti Rimpiangono la mancata intesa bilaterale con il Libano. Anche l'opposizione tradizionale e analisti denunciano false promesse e obiettivi irrealistici, definendo l'accordo un nuovo fiasco diplomatico per Netanyahu.
Read more »

I 14 punti del memorandum di intesa: chi vince (per ora) tra Usa e Iran?I 14 punti del memorandum di intesa: chi vince (per ora) tra Usa e Iran?Il memorandum di intesa tra Usa e Russia non è più soltanto una formula diplomatica. Sono 14 punti, anticipati dai media internazionali, relativi a una bozza non ufficiale, che...
Read more »

Stati Uniti e Iran firmano memorandum d'intesaStati Uniti e Iran firmano memorandum d'intesaGli Stati Uniti hanno reso pubblico il testo ufficiale del memorandum d'intesa con l'Iran. Il documento è stato illustrato in 14 punti e definisce una serie di misure chiave per la riapertura dello Stretto di Hormuz, l'allentamento di alcune restrizioni finanziarie e l'indicazione delle aspettative condivise sul programma nucleare iraniano.
Read more »



Render Time: 2026-06-17 22:43:13