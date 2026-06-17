USA e Iran pronti a firmare un Memorandum d'Intesa per la cessazione della guerra e la riapertura del traffico marittimo

Venerdì gli Stati Uniti e l'Iran firmeranno un M.O.U. che prevede la fine immediata delle ostilità, il ritiro del blocco navale americano, la riapertura del commercio marittimo nel Golfo e un piano da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione iraniana, oltre alla revoca delle sanzioni e a un nuovo quadro nucleare.

Venerdì si prevede la firma di un Memorandum d'Intesa (M.O. U.) tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran, un documento che dovrebbe costituire il punto di partenza per un accordo di pace più ampio, approvato anche dai rispettivi alleati.

L'accordo prevede l'interruzione immediata e permanente di tutte le operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, e impegna entrambe le parti a non intraprendere né minacciare alcuna azione bellica l'una contro l'altra. Inoltre, si stabilisce il rispetto reciproco della sovranità e dell'integrità territoriale, con l'obbligo di astenersi da qualsiasi interferenza negli affari interni dell'altro. Le parti hanno concordato un arco temporale di sessanta giorni per negoziare e finalizzare l'accordo definitivo, con possibilità di proroga solo dietro consenso mutuo.

Come prima misura pratica, gli Stati Uniti si impegnano a rimuovere il blocco navale imposto all'Iran entro trenta giorni dalla firma del M.O. U., ripristinando il traffico marittimo ai livelli pre‑bellici. Parallelamente, l'Iran garantirà un passaggio sicuro e gratuito delle navi commerciali tra il Golfo Persico e il Mare dell'Oman per un periodo di sessanta giorni, con l'obbligo di smantellare le strutture tecniche e militari ostacolanti e di effettuare le operazioni di sminamento entro trenta giorni.

Un dialogo sarà avviato con il Sultanato dell'Oman e gli altri Stati costieri del Golfo per definire la futura amministrazione e i servizi marittimi nello Stretto di Hormuz, in conformità al diritto internazionale e ai diritti sovrani delle nazioni rivierasche. Sul piano economico, gli Stati Uniti, insieme ai loro partner regionali, metteranno a disposizione un piano con un finanziamento minimo di trecento miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo dell'Iran.

Il meccanismo di attuazione sarà definito nell'accordo finale entro i prossimi sessanta giorni e includerà tutte le licenze, deroghe e autorizzazioni necessarie per le transazioni finanziarie. Parallelamente, gli USA promettono di porre fine a tutte le sanzioni contro l'Iran, comprese quelle delle Nazioni Unite, del Consiglio di Governatori dell'A.I. E.A. e le sanzioni unilaterali statunitensi, secondo un calendario concordato.

In materia nucleare, l'Iran conferma di non sviluppare armi nucleari e le due parti concordano un meccanismo di diluizione in loco del materiale arricchito, sotto la supervisione dell'A.I. E.A. , nonché discussioni future sulla destinazione del materiale stesso e su eventuali richieste nucleari dell'Iran, da definire nel quadro normativo dell'accordo finale





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