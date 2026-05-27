USA e Messico avviano negoziati commerciali bilaterali, escluso il Canada

L'amministrazione Trump dà il via al primo round di negoziati con il Messico per rivedere l'USMCA, senza coinvolgere il Canada. Le discussioni si concentreranno su regole di origine, sicurezza economica e agricoltura.

L'amministrazione Trump ha annunciato l'avvio del primo di tre cicli di negoziati con il Messico per rivedere l'accordo commerciale nordamericano, escludendo però il Canada dalle discussioni.

L'Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (USTR) ha dichiarato che il vicesegretario Jeffrey Goettman condurrà colloqui bilaterali a Città del Messico giovedì e venerdì, concentrandosi su sicurezza economica e regole di origine per beni industriali chiave. Il secondo round si terrà a Washington il 16-17 giugno, con focus su agricoltura e concorrenza leale, mentre il terzo è previsto per la settimana del 20 luglio sempre nella capitale messicana.

L'obiettivo dichiarato è garantire che l'USMCA (l'accordo Stati Uniti-Messico-Canada) favorisca produttori, agricoltori, allevatori, lavoratori e fornitori di servizi statunitensi, incluse le piccole e medie imprese. Il ministro dell'Economia messicano Marcelo Ebrard ha minimizzato l'assenza del capo negoziatore statunitense, sostenendo che i contatti regolari con lo staff dell'USTR siano sufficienti. La situazione del Canada resta incerta. L'USTR non ha menzionato colloqui bilaterali con Ottawa, nonostante l'USMCA fosse stato originariamente negoziato a tre.

I contatti tra il rappresentante Usa Greer e il ministro canadese Dominic LeBlanc sono stati sporadici da inizio marzo, senza un avvio formale del processo negoziale. Greer ha sottolineato divergenze significative con il Canada, in particolare il rifiuto di Ottawa di accettare i dazi di Trump su veicoli, acciaio e alluminio, e la mancata disponibilità a concedere concessioni commerciali come hanno fatto Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Regno Unito e Unione Europea.

Il Canada ha risposto con dazi reciproci e diverse province hanno rimosso liquori statunitensi dagli scaffali. Il primo ministro canadese Mark Carney ha annunciato che le forze armate stanno valutando l'acquisto di velivoli radar svedesi invece che statunitensi.

Greer ha chiarito che gli Stati Uniti intendono mantenere un certo livello di dazi sia sui prodotti messicani che canadesi nell'ambito dell'USMCA, che insieme al NAFTA ha creato per oltre tre decenni una zona franca nordamericana sostenendo un commercio trilaterale di quasi 1.600 miliardi di dollari. Tuttavia, ha aggiunto che i due paesi potrebbero ottenere un trattamento preferenziale se si troveranno accordi per proteggere la regione da beni esterni, in particolare dalla Cina, attraverso dazi più alti e regole di origine più severe per auto e beni industriali.

Ebrard ha definito insostenibile il dazio del 50% su acciaio e alluminio, sottolineando la necessità di un approccio sistemico che includa le regole di origine regionali. Brad Wood, del National Foreign Trade Council, ha avvertito che ulteriori modifiche alle regole di origine per l'auto non dovrebbero minare la competitività del settore, considerando i cambiamenti significativi già introdotti nell'ultimo negoziato.

Ha auspicato che l'accordo finale riconosca le realtà produttive e delle catene di approvvigionamento globali, mitigando conseguenze indesiderate e prevedendo periodi di transizione adeguati





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