USA e Russia bloccano regole vincolanti per armi autonome a Ginevra

Stati Uniti e Russia si oppongono alle regole giuridicamente vincolanti per le armi autonome durante il summit ONU di Ginevra. Analisi delle posizioni e impatti geopolitici.

Le principali potenze militari, Stati Uniti e Russia, stanno ostacolando l'avvio di negoziazioni vincolanti per regolare i sistemi d'arma letali autonomi durante l'incontro globale delle Nazioni Unite a Ginevra. Questa posizione si scontra con l'appello della maggioranza degli Stati membri per l'adozione di norme giuridiche rigorose su tecnologie in rapida evoluzione.

Il conflitto diplomatico sulle armi autonome

Gli Stati Uniti e la Russia si oppongono fermamente a qualsiasi accordo legalmente vincolante riguardante i sistemi d'arma letali autonomi. Le due nazioni sostengono che il diritto umanitario internazionale esistente sia già sufficiente a regolamentare l'uso di queste tecnologie in tempo di guerra. Mentre circa centodueotto paesi parte della Convenzione su determinate armi convenzionali hanno espresso sostegno per nuove norme, le grandi potenze militari resistono, temendo che accordi vincolanti possano limitare i vantaggi strategici. Questa divisione definisce un contesto diplomatico teso che caratterizza l'attuale fase di negoziazione.

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Lo sviluppo tecnologico e l'uso in conflitto

La crescente integrazione dell'intelligenza artificiale ha accelerato lo sviluppo di droni, robot, carri armati, sottomarini e altre attrezzature militari in grado di uccidere senza intervento umano diretto. Armi semi-autonome e assistite dall'intelligenza artificiale sono già state impiegate in zone di conflitto come l'Ucraina, il Sudan e il Medio Oriente. La loro esistenza solleva gravi preoccupazioni etiche e di sicurezza tra esperti e organizzazioni per i diritti umani. La capacità di questi sistemi di prendere decisioni letali indipendentemente suscita timori su errori fatali e comportamenti imprevedibili.

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Le posizioni dei principali attori internazionali

Il capo delle Nazioni Unite, il Comitato Internazionale della Croce Rossa e il Papa hanno emesso avvertimenti comuni sui pericoli associati alle armi autonome. Verity Coyle di Human Rights Watch ha dichiarato che le macchine non dovrebbero mai essere autorizzate a decidere chi vive o muore sul campo di battaglia. Gli Stati Uniti preferiscono linee guida non vincolanti e hanno proposto un mandato di cinque anni per discussionsi su un accordo non legale. La Russia, sebbene non abbia dichiarato pubblicamente la sua posizione finale, ha storicamente resistito a normative vincolanti e intende ostacolare l'intervento dell'Unione Europea come osservatrice.

Proposte alternative e scenari futuri

Il presidente delle trattative ha suggerito un mandato di due anni per negoziare un protocollo legalmente vincolante. Gran Bretagna, Germania e Francia propongono invece un strumento che lasci aperta la questione del vincolo giuridico. Anna Hehir del Future of Life Institute ha puntato l'attenzione sull'uso riportato di sistemi completamente autonomi in Ucraina. I diplomatici occidentali hanno espresso preoccupazione che Washington e Mosca possano cercare di diluire qualsiasi risultato finale, replicando tattiche già adottate in settembre. Le opzioni rimangono aperte, dai trattati vincolanti alle soluzioni ibride, in attesa dell'esito delle discussioni.