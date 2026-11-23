Gli Stati Uniti e la Siria discutono un programma di addestramento per sminamento, segna l'inizio di una nuova cooperazione militare post-Assad con implicazioni legali complesse.

Gli Stati Uniti stanno esaminando piani dettagliati per addestrare i soldati siriani nelle operazioni di sminamento, segnando una potenziale svolta storica nelle relazioni tra i due paesi. Come riferito da cinque fonti a conoscenza della proposta, questo sforzo rappresenterà la prima missione di addestramento americano diretta all'esercito siriano dall'ascesa al potere degli ex ribelli a Damasco nel 2024. La mossa, che potrebbe portare al ritorno di un piccolo contingente di truppe statunitensi in Siria già dal prossimo anno, si colloca a solo un anno dal ritiro della vecchia missione durata un decennio finalizzata alla lotta contro lo Stato Islamico.

Dettagli Operativi e Struttura Multinazionale

Il quadro proposto si basa sull'esistenza del Centro di Coordinamento di Damasco, istituito lo scorso anno in Giordania per facilitare la cooperazione tra le autorità siriane, le forze americane e gli alleati regionali. Quattro delle fonti hanno chiarito che il programma iniziale punterà fortemente sull'addestramento per lo smaltimento sicuro delle ordinanze, fungendo potenzialmente da modello per una cooperazione più ampia in futuro. Tale struttura coinvolgerebbe personale di circa quindici alleati degli Stati Uniti, inclusi Regno Unito, Francia, Germania, Australia, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.

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Posizioni delle Parti e Ostacoli Interni

Nonostante l'entusiasmo diplomatico, la proposta deve ancora superare ostacoli legali significativi negli Stati Uniti ed esprimere scetticismo presso alcuni ambienti dell'esercito siriano. Il Capitano Tim Hawkins, portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti, ha affermato che il Centro di Coordinamento di Damasco continua il suo lavoro a supporto di una Siria stabile, unita e pacifica, precisando che decisioni definitive sulla futura struttura e focus della missione non sono ancora state prese. Parallelamente, un portavoce del Dipartimento di Stato ha dichiarato che Washington accoglie con favore un partner a Damasco impegnato nella lotta contro lo Stato Islamico, mentre il Ministero della Difesa siriano non ha risposto alle richieste di commento della Reuters.

Impatto Reale e Prossimi Passi Strategici

Una maggiore cooperazione militare rappresenterebbe un ulteriore passo verso il ravvicinamento tra Washington e Damasco, iniziato dopo la destituzione del Presidente Bashar al-Assad nel dicembre 2024. Questa evoluzione politica ha portato gli Stati Uniti ad alzare le sanzioni economiche generali alla fine del 2025, rimuovere la designazione di Stato sponsor del terrorismo nell'agosto 2026 ed allentare le restrizioni alle esportazioni di armi nell'ottobre successivo. Queste misure permettono ora di valutare le licenze caso per caso, aprendo la strada a forme di collaborazione più strette precedentemente impensabili nel contesto di guerra fredda che ha caratterizzato i decenni precedenti.

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Questioni Legali e Preoccupazioni sui Diritti Umani

Per superare le barriere legislative americane, come le Leggi Leahy, gli ufficiali statunitensi dovranno sottoporre a rigorosa verifica i destinatari siriani prima di fornire qualsiasi finanziamento. Queste leggi vietano l'assistenza alle unità di sicurezza straniere quando esistono informazioni credibili che abbiano commesso gravi violazioni dei diritti umani. Le preoccupazioni derivano in parte dai background di alcuni comandanti nelle nuove forze di sicurezza siriane, inclusi ex membri di gruppi armati islamisti, mentre gli investigatori delle Nazioni Unite hanno documentato abusi da parte di forze affiliate alle nuove autorità, complicando ulteriormente il quadro normativo.

Prospettive Future e Logistica dell'Addestramento

Sul lato siriano, la resistenza all'accesso del personale militare americano alle istituzioni e alle strutture ha complicato gli sforzi per stabilire programmi di addestramento. Tuttavia, durante la guerra civile siriana dal 2011 al 2024, centinaia di truppe americane furono schierate senza cooperare né con il governo di Assad né con le principali forze ribelli sunnite che alla fine lo rovesciarono, lavorando principalmente accanto alle forze curde sotto l'Operazione Inherent Resolve. L'ultimo ritiro delle truppe statunitensi è avvenuto in aprile in Siria e a settembre in Iraq, sebbene l'operazione più ampia non sia stata completamente smantellata.

Il Ministro della Difesa siriano Murhaf Abu Qasra ha incontrato il comandante dell'operazione, Viceammiraglio Liam Hulin, a Damasco il 12 novembre, discutendo del meccanismo di coordinamento, dei piani per addestrare le forze siriane allo sminamento e dell'assistenza alla sicurezza di frontiera. Una delle opzioni in esame prevede l'addestramento dei soldati siriani sia in Giordania che in Siria, potenzialmente a partire da marzo, con una limitata partecipazione militare americana, coinvolgendo anche il Centro Nazionale Siriano per l'Azione nelle Mine per facilitare la cooperazione operativa.