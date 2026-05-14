USA: La Camera boccia per un soffio il limite ai poteri di guerra di Trump sull'Iran

Una risoluzione democratica per limitare l'azione militare del presidente Trump in Iran è stata respinta dalla Camera degli Stati Uniti con un voto di parità, scatenando un acceso scontro tra diritti costituzionali e sicurezza nazionale.

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha recentemente vissuto un momento di altissima tensione politica, culminato in una votazione estremamente combattuta riguardante i poteri di guerra del presidente Donald Trump in relazione al conflitto con l' Iran .

La risoluzione, promossa dal Partito Democratico, mirava a imporre un limite invalicabile alle operazioni militari americane in territorio iraniano, stabilendo che qualsiasi ostilità dovesse essere preventivamente autorizzata dal Congresso. Il risultato finale è stato un pareggio assoluto, con 212 voti a favore e 212 contrari. Secondo le regole procedurali della Camera, un risultato di parità comporta automaticamente il fallimento della misura, poiché per l'approvazione è necessaria una maggioranza semplice.

Questo esito rappresenta una vittoria tecnica per l'amministrazione Trump, sebbene il margine di sconfitta sia stato il più sottile possibile, evidenziando una profonda spaccatura non solo tra i due partiti, ma anche all'interno della stessa coalizione repubblicana. Tra i dettagli più significativi della votazione, emerge che tre membri della maggioranza repubblicana, ovvero Tom Barrett del Michigan, Brian Fitzpatrick della Pennsylvania e Thomas Massie del Kentucky, hanno scelto di schierarsi con i democratici.

Al contrario, un singolo rappresentante democratico, Jared Golden del Maine, ha votato contro la risoluzione, contribuendo di fatto a determinare l'esito del pareggio. Questo evento segna il terzo tentativo della Camera nell'anno in corso di limitare l'estensione dei poteri presidenziali in Medio Oriente, arrivando proprio dopo la scadenza del termine di sessanta giorni previsto per legge, entro il quale il presidente avrebbe dovuto consultare formalmente il legislativo circa la prosecuzione della guerra.

Trump aveva precedentemente asserato che l'instaurazione di un cessate il fuoco avesse di fatto concluso le ostilità, rendendo quindi superflua una nuova autorizzazione formale. Il dibattito si è spostato rapidamente sul piano costituzionale e strategico, con i democratici che hanno sollevato obiezioni di principio riguardo alla separazione dei poteri.

Secondo i sostenitori della risoluzione, la Costituzione degli Stati Uniti attribuisce esclusivamente al potere legislativo l'autorità di dichiarare guerra, e permettere al presidente di agire in modo autonomo potrebbe trascinare la nazione in un conflitto prolungato e logorante senza una strategia d'uscita definita. I rappresentanti democratici hanno espresso forte preoccupazione per l'incertezza geopolitica generata dagli attacchi aerei coordinati tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, avvenuti il 28 febbraio, sottolineando come tali azioni possano destabilizzare ulteriormente l'intera regione.

Oltre alle questioni di diritto internazionale, il Partito Democratico ha legato la questione militare a quella economica, portando l'attenzione sull'aumento vertiginoso dei prezzi di beni essenziali come carburante e generi alimentari. I dati indicano che i prezzi alla produzione negli Stati Uniti hanno registrato l'incremento più significativo degli ultimi quattro anni nel mese di aprile, un fenomeno attribuito in gran parte all'instabilità dei mercati energetici causata dalle tensioni belliche.

In vista delle elezioni di metà mandato di novembre, l'accessibilità economica è diventata un pilastro della comunicazione democratica, che mira a dimostrare come una gestione impulsiva della politica estera abbia ripercussioni dirette e negative sul portafoglio dei cittadini comuni. Dal canto loro, i repubblicani e la Casa Bianca hanno respinto categoricamente ogni accusa di illegalità, sostenendo che le azioni intraprese dal presidente siano pienamente legittime e rientrino nelle sue prerogative di comandante in capo delle forze armate.

La tesi della difesa è che il presidente debba avere la libertà di ordinare operazioni militari limitate e mirate per proteggere gli interessi nazionali e la sicurezza degli Stati Uniti di fronte a minacce imminenti. Durante i dibattiti in aula, Brian Mast, presidente del Comitato per gli Affari Esteri, ha liquidato la risoluzione dei democratici definendola come pura teatralità politica, volta unicamente a colpire l'immagine di Trump piuttosto che a proteggere la nazione.

Mast ha addirittura accusato i suoi avversari di fornire indirettamente incoraggiamento al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell'Iran, suggerendo che l'instabilità interna al governo americano venga percepita dal nemico come un segno di debolezza. Parallelamente a quanto accaduto alla Camera, anche il Senato ha visto scontrarsi le stesse visioni opposte, dove una risoluzione simile è stata bloccata con un voto di 50 a 49.

Anche in questo caso, il sostegno di tre repubblicani ai democratici ha reso la votazione estremamente serrata, confermando come il controllo repubblicano su entrambe le camere sia ormai ridotto a una maggioranza fragilissima. Questa situazione di stallo legislativo riflette un clima di polarizzazione estrema, dove ogni decisione di politica estera diventa un campo di battaglia per le strategie elettorali interne, lasciando il Paese in un limbo tra la necessità di sicurezza globale e il rispetto delle norme costituzionali





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stati Uniti Iran Donald Trump Congresso Poteri Di Guerra

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– Usa nelle mani di Pechino: Iran, dazi, commercio e pure l’atomicaOgni mattina andiamo alla scoperta delle notizie principali che troverete sul giornale. Una lettura ragionata e critica dell’attualità, del mondo e della politica. Una voce sempre in direzione contraria, e pure parecchio ostinata

Read more »

Iran, l’intelligence Usa frena la Casa Bianca: «Teheran mantiene una forte capacità missilistica»Il New York Times: Teheran ha recuperato accesso a 30 dei 33 siti nello Stretto di Hormuz. Le valutazioni dell’intelligence ridimensionano la linea di Trump sull’apparato militare iraniano «decimato»

Read more »

Nuovo vertice Trump-Xi, Iran, tecnica e dangerzone nuclearL'incontro tra il tycoon Trump e il leader cinese Xi Jinping, prima del suo arrivo in patria, è destinato a essere un vertice cruciale per il mondo, dopo che Trump ha ribadito l'importanza di non avere armi nucleari in Iran. Dopo la dichiarazione (notizia) secondo cui l'Iran ha distrutto i suoi siti missilistici, alcune informazioni classificate confermano invece che l'Iran abbia ripreso il controllo quasi di tutti i siti, rampe e infrastrutture sotterranee. Cosa contiene il futuro del rapporto tra gli USA e l'Iran?

Read more »

Camera degli Stati Uniti respinge tentativo di limitare i poteri di guerra di Trump all'IranThe U.S. House of Representatives narrowly defeated a Democratic-led resolution aiming to stop the Iran war until hostilities are authorized by Congress, but the effort to rein in President Donald Trump's military campaign failed by the closest possible margin.

Read more »