USA preparano bozza di risoluzione all'AIEA: richiesta all'Iran su informazioni nucleari e accesso ispettivo

Una bozza di risoluzione statunitense per il board dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica chiede all'Iran di fornire informazioni precise sulle scorte di uranio arricchito e sui siti nucleari, e di concedere accesso completo agli ispettori. Il documento, letto da Reuters, rappresenta una mossa di pressione in vista della riunione settimanale dell'AIEA a Vienna.

Il logo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ( AIEA ) è esposto davanti alla sede dell'agenzia a Vienna , in Austria. L'immagine, scattata il 5 giugno 2026 dalla fotografa Reuters Elisabeth Mandl, è stata utilizzata per illustrare una notizia di rilievo internazionale.

In occasione della prossima riunione del Consiglio di Governatori dell'AIEA, gli Stati Uniti hanno predisposto e distribuito agli altri paesi membri una bozza di risoluzione che rivela una crescente tensione diplomatica con l'Iran riguardo al programma nucleare di Teheran. Il documento, visionato da Reuters domenica, chiede all'Iran di fornire all'Agenzia informazioni precise e complete sulla contabilità del materiale nucleare, sulle strutture nucleari soggette a salvaguardia e sulle scorte di uranio arricchito.

La risoluzione insiste inoltre sulla necessità che l'Iran conceda all'AIEA tutto l'accesso necessario per verificare le informazioni fornite, senza alcun ritardo. La richiesta americana arriva in un momento di stallo prolungato tra l'Iran e l'AIEA, dopo che le ispezioni sul territorio iraniano sono state oggetto di limitazioni e ritardi. Il board dell'AIEA si riunirà questa settimana a Vienna per discutere vari temi, tra cui la situazione in Iran.

La bozza di risoluzione, se approvata, rappresenterebbe un passo significativo nel rafforzare la portata delle ispezioni e nel ribadire gli obblighi internazionali dell'Iran. Le autorità iraniane non hanno ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale in risposta alla bozza, ma in passato hanno spesso respinto le accuse di non trasparenza, definendole ingiustificate e politicamente motivate.

Gli analisti ritengono che la mossa statunitense sia parte di una strategia più ampia per aumentare la pressione su Teheran, in un contesto di negoziati nucleari ancora bloccati. La risoluzione, se adottata, potrebbe portare a una nuova fase di confronto all'interno dell'AIEA, con possibili ripercussioni sul rapporto tra l'agenzia e l'Iran. Il testo della bozza è stato inviato a tutti i 35 membri del Consiglio di Governatori per un esame preliminare.

Si prevede che la discussione sarà animata, con alcuni paesi che potrebbero esprimere riserve sulla opportunità di adottare un linguaggio così duro nei confronti dell'Iran. L'esito finale dipenderà dalla capacità degli Stati Uniti di raccogliere un consenso sufficiente, considerando le posizioni divergenti dei membri del board. La riunione dell'AIEA è seguita con attenzione anche dalla comunità internazionale, poiché il rispetto degli accordi nucleari è considerato fondamentale per la stabilità della regione mediorientale.

In passato, l'AIEA ha ripetutamente denunciato la mancanza di cooperazione da parte dell'Iran su questioni chiave, come la presenza di tracce di materiale nucleare in siti non dichiarati. La nuova risoluzione mira a chiudere queste lacune informative, chiedendo una contabilità nucleare trasparente e verificabile. L'accesso completo e senza restrizioni è un principio cardine del sistema di salvaguardia dell'AIEA. Senza di esso, l'agenzia non può fornire garanzie credibili sulla natura pacifica di un programma nucleare.

Gli Stati Uniti sostengono che l'Iran non abbia pienamente adempiuto ai suoi obblighi in base al Trattato di non proliferazione nucleare (TNP). La bozza di risoluzione rappresenta quindi una risposta formale a queste preoccupazioni. Gli osservatori notano che la tempistica della mossa statunitense non è casuale: segue di pochi giorni l'annuncio di un nuovo round di colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti a Oman. La pressione diplomatica potrebbe essere un tentativo di rafforzare la posizione negoziale americana.

Resta da vedere come reagirà l'Iran, che potrebbe rispondere con misure simili o con un ulteriore irrigidimento della sua posizione. La situazione rimane fluida e i prossimi giorni saranno decisivi per comprendere l'evoluzione del dialogo nucleare. Per l'AIEA, il caso iraniano rimane la sfida più complessa e politicamente sensibile. L'agenzia deve bilanciare il mandato tecnico con le pressioni politiche degli stati membri.

La riunione del Consiglio di Governatori sarà un test importante per la capacità dell'AIEA di mantenere la sua credibilità e neutralità. In conclusione, la bozza di risoluzione statunitense segnala una escalation nella disputa sul programma nucleare iraniano e potrebbe aprire la strada a un nuovo capitolo di tensione tra Teheran e la comunità internazionale, con l'AIEA al centro del dibattito





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