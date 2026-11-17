Gli Stati Uniti chiedono all'ICAO di bloccare le restrizioni cinesi sui voli di Taiwan. Una battaglia legale per la libertà di sorvolo negli spazi aerei internazionali.

Gli Stati Uniti hanno avviato una disputa diplomatica formale con la Cina presso le Nazioni Unite, chiedendo all'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile di opporsi alle restrizioni imposte alla libertà di volo nell'area di Taipei. Questa mossa riaccende un lungo contenzioso tra Washington e Pechino, che riguarda i tentativi di Beijing di limitare la presenza internazionale dell'isola di Taiwan. La richiesta americana è stata presentata in un documento ufficiale depositato per la sessione di novembre del consiglio governativo dell' ICAO, segnando un nuovo livello di tensione geopolitica nel settore dell'aviazione globale.

La disputa legale sui permessi di sorvolo

Washington ha contestato ufficialmente la decisione presa da Mauritius e Seychelles di revocare i permessi di transito aereo per l'aereo che trasportava il presidente taiwanese Lai Ching-te durante il suo viaggio in Africa pianificato per aprile. L'agenzia ONU per l'aviazione è stata invitata a ribadire che gli Stati responsabili della gestione del traffico aereo oltre i confini nazionali non esercitano la sovranità su tali spazi aerei. Gli americani sostengono che l'uso di questi spazi per scopi politici rappresenterebbe un precedente pericoloso.

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Reazione di Pechino e posizioni contrastanti

La Cina ha respinto con fermezza la proposta americana, accusando Washington di strumentalizzare la questione taiwanese per fini politici e di sprecare risorse internazionali. Nel suo comunicato, il Ministero degli Affari Esteri cinese ha affermato che l'approccio degli Stati Uniti cita in modo selettivo i principi di libertà di sorvolo. Pechino ha reiterato la posizione ufficiale secondo cui esiste una sola Cina nel mondo e che Taiwan ne è parte integrante del territorio, esortando i paesi coinvolti a cessare qualsiasi manipolazione politica dell'argomento.

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Impatto concreto sui voli ufficiali

La controversia nasce da un evento specifico avvenuto ad aprile, quando le autorità di Mauritius, Seychelles e Madagascar hanno ritirato i permessi necessari alla China Airlines per attraversare le loro regioni di informazione di volo. La revoca è avvenuta pochi giorni prima della partenza senza alcuna giustificazione legata alla sicurezza operativa o ai rischi aerei. Il presidente Lai ha dichiarato che la Cina ha esercitato coercizione economica per ottenere la cooperazione di questi Stati, una accusa che Pechino ha categoricamente negato, costringendo Taipei a cambiare i piani di viaggio all'ultimo momento.

Conseguenze future per il settore aereo

La distinzione tra spazi aerei sovrani e regioni di informazione di volo rimane il nodo cruciale della disputa, poiché la sovranità nazionale si estende solo oltre i confini territoriali e marittimi. Gli Stati Uniti hanno richiesto al segretario generale dell'ICAO di ottenere spiegazioni scritte formali da Mauritius e Seychelles. L'obiettivo finale è determinare se siano necessari interventi correttivi per garantire il rispetto delle norme internazionali, preservando la sicurezza aerea globale da interferenze politiche esterne.