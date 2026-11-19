Il funzionario americano Jeremy Lewin ha proposto alla Guyana di cedere parte dell'Essequibo al Venezuela. La Guyana respinge, Washington rassicura sui confini.

Un funzionario dell'amministrazione Trump ha suggerito alla Guyana, nei mesi recenti, di valutare la cessione di parte del proprio territorio al Venezuela confinante. Questa proposta ha scioccato i funzionari della piccola nazione produttrice di petrolio, costringendo Washington a rassicurare Caracas e Georgetown sul fatto che la politica degli Stati Uniti riguardo ai confini nazionali era rimasta invariata. La rivelazione proviene da tre persone che conoscono la materia, evidenziando una dinamica diplomatica inedita e controversa.

Dettagli sulle trattative territoriali Essequibo

Jeremy Lewin, capo della politica al Dipartimento di Stato, ha dichiarato al Segretario agli Esteri della Guyana, Robert Persaud, durante un incontro a Washington a settembre che poteva facilitare la mediazione tra le due nazioni in disputa. Lewin, un nominato prominente di Trump che ha lasciato il Dipartimento di Stato alla fine di ottobre, ha prospettato la possibilità che il Venezuela assumesse il controllo parziale della regione dell'Essequibo, che comprende i due terzi occidentali della Guyana. In un'intervista con Reuters, Lewin ha affermato di aver condotto colloqui preliminari con la Guyana e il Venezuela riguardo alla disputa territoriale tra le nazioni.

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Questi colloqui sono seguiti a una lettera scritta da Delcy Rodriguez, presidente ad interim del Venezuela, al presidente degli Stati Uniti Donald Trump a maggio, nella quale si chiedeva la mediazione americana per facilitare colloqui diretti con la Guyana sullo status del territorio. Rodriguez ha sollevato la questione direttamente con Lewin durante un incontro a Caracas nel luglio dello stesso anno. Lewin ha aggiunto che le conversazioni erano state pienamente dirette e autorizzate dalla Casa Bianca, sottolineando il ruolo centrale dell'esecutivo americano in queste mosse diplomatiche non convenzionali.

Reazioni di Guyana e posizioni USA

Il segmento evidenzia i legami sempre più profondi tra l'amministrazione Trump e il governo Rodriguez, che, in seguito a un'operazione americana per catturare l'ex presidente Nicolas Maduro all'inizio di quest'anno, ha spalancato le porte a un maggiore coinvolgimento americano negli affari del paese. In Guyana, l'episodio ha lasciati i funzionari stupefatti, poiché hanno ripetutamente affermato che lo status dell'Essequibo non è negoziabile. Quando è stato richiesto un commento, un funzionario del Dipartimento di Stato ha dichiarato in un'e-mail che il dipartimento riceve idee e opzioni politiche da parti esterne ogni giorno, ma che la sua posizione sul confine Venezuela-Guyana non era cambiata.

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La Casa Bianca ha rimandato le domande al Dipartimento di Stato, senza affrontare se avesse diretto alcun colloquio sul futuro dell'Essequibo o se avesse ricevuto alcuna lettera da Rodriguez. Una persona familiare alle relazioni degli Stati Uniti con il Venezuela ha anche affermato che Lewin era stato incaricato dalla Casa Bianca su questa questione specifica. La proposta ha quindi generato una profonda preoccupazione tra i alleati occidentali di Georgetown, che vedono la regione come un elemento fondamentale della sovranità nazionale e delle risorse economiche del paese.

Impatto economico e prossimi passi geopolitici

L'Essequibo è una fonte di contesa di lunga data tra la Guyana e il Venezuela, che ha rivendicato la regione in modo intermittente per oltre 180 anni. La questione è salita alla ribalta in seguito alle massicce scoperte di petrolio da parte di ExxonMobil nelle acque vicine nel 2015, scoperte che hanno trasformato la Guyana nell'economia a più rapida crescita al mondo. Affrontate le minacce sempre più aggressive del Venezuela, la Guyana ha portato la disputa alla Corte Internazionale di Giustizia all'Aja nel 2018, chiedendo la riaffermazione del confine stabilito in un'arbitrato del 1899 tra il Venezuela e la allora colonia della Guiana Britannica.

La Guyana, una nazione di un milione di persone incastrata tra il Venezuela e il Suriname sulla costa caraibica del Sud America, è un stretto alleato degli Stati Uniti. Sia la Guyana che gli Stati Uniti avevano relazioni tese con Caracas durante l'amministrazione Maduro. Tuttavia, dopo che gli Stati Uniti hanno catturato Maduro in un'operazione di sequestro a gennaio, le relazioni tra Washington e Caracas sono notevolmente migliorate. Mercoledì, il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha incontrato Rodriguez a Caracas e ha firmato un accordo per potenziare la cooperazione militare tra le nazioni, segnando un netto spostamento geopolitico nella regione sudamericana.