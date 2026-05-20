USA revocano sanzioni a Francesca Albanese, ma Parigi nega la cittadinanza onoraria

Gli Stati Uniti hanno sospeso le sanzioni finanziarie contro la relatrice ONU Francesca Albanese su ordine di un giudice, mentre il Comune di Parigi ha respinto la proposta di conferirle la cittadinanza onoraria.

Il panorama diplomatico internazionale è stato recentemente scospeso da una serie di sviluppi contrapposti riguardanti la figura di Francesca Albanese , la relatrice speciale delle Nazioni Unite incaricata di monitorare la situazione nei territori palestinesi occupati.

In un primo momento, l'attenzione si è concentrata sugli Stati Uniti d'America, dove l'amministrazione ha proceduto a revocare le pesanti sanzioni economiche precedentemente imposte alla funzionaria ONU. Tale decisione non è stata un atto di volontà spontanea del governo, bensì l'esito di un'ordinanza giudiziaria che ha costretto il Dipartimento del Tesoro a fare marcia indietro.

Le sanzioni, che erano state attivate in un clima di forte tensione politica, avevano causato un vero e proprio blocco finanziario globale per Albanese, impedendole di utilizzare le principali carte di credito e rendendo impossibile qualsiasi transazione bancaria internazionale. Questa misura era stata interpretata come un tentativo di isolare finanziariamente una voce critica nei confronti della politica israeliana, limitando di fatto la sua capacità di operare a livello internazionale.

Il cuore della questione legale risiede in una sentenza emessa dal giudice Richard Leon, appartenente al Distretto di Columbia. Il magistrato ha accolto la richiesta di un'ingiunzione preliminare, stabilendo che le azioni intraprese dall'amministrazione statunitense avessero con ogni probabilità violato i diritti fondamentali di Albanese, specificamente quelli garantiti dal Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti.

Secondo il giudice Leon, le sanzioni imposte a luglio del 2025 sembravano essere state calibrate per colpire direttamente le dichiarazioni pubbliche della relatrice, trasformando uno strumento di politica estera in un mezzo per silenziare il dissenso e le critiche verso Israele. Nella sua motivazione, Leon ha sottolineato con forza che la tutela della libertà di parola rappresenta un interesse pubblico permanente e imprescindibile, indipendentemente dal contenuto o dalla natura delle opinioni espresse, specialmente quando queste provengono da un organismo internazionale come l'ONU.

La sospensione temporanea di tali misure segna quindi una vittoria legale per Albanese e un monito contro l'uso eccessivo di sanzioni per scopi di censura politica. Tuttavia, mentre le acque si calmavano sul fronte americano, un nuovo scontro politico si è consumato nel cuore di Parigi. Il Consiglio cittadino della capitale francese è stato chiamato a decidere se conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, una proposta avanzata dal gruppo politico La France Insoumise.

Il risultato del voto ha evidenziato una profonda spaccatura ideologica all'interno dell'amministrazione cittadina. La mozione è stata respinta con una maggioranza schiacciante di 76 voti contro 48. A sostenere la bocciatura della proposta sono stati i gruppi di centro e centro-destra, tra cui MoDem, Renaissance e i socialisti, unitamente ai repubblicani.

Al contrario, il sostegno alla relatrice ONU è arrivato dai Verdi, dai comunisti e, appunto, da La France Insoumise, che vedevano in questo riconoscimento un atto di solidarietà verso la causa palestinese e la difesa dei diritti umani. Il dibattito in aula è stato particolarmente acceso, con interventi che hanno spostato l'attenzione dal piano diplomatico a quello del comportamento personale e politico della relatrice.

Un ruolo centrale in questa discussione è stato giocato da Sandro Gozi, consigliere di Parigi in quota MoDem ed eurodeputato di Renew Europe. Gozi ha espresso una ferma opposizione alla proposta, portando come esempio un episodio avvenuto a Reggio Emilia, in Italia. In quell'occasione, Albanese avrebbe interrotto in modo brusco e pubblico il sindaco della città mentre questi faceva riferimento alla soluzione diplomatica dei 'due popoli, due Stati', nonché alla necessità urgente di liberare gli ostaggi israeliani.

Per Gozi, tale episodio è la prova che la figura di Albanese non sia quella di una mediatrice neutrale, ma di una militante. L'eurodeputato ha dichiarato esplicitamente che la cittadinanza onoraria di Parigi non può essere trasformata in uno strumento di militanza politica né diventare un simbolo di radicalizzazione, sottolineando l'importanza di mantenere l'onorificenza legata a valori di dialogo e pace universale piuttosto che a posizioni di scontro ideologico





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