USA sanzionano l'Autorità dello Stretto del Golfo Persico iraniana

Gli Stati Uniti hanno aggiunto l'Autorità dello Stretto del Golfo Persico alla lista delle sanzioni, intensificando la pressione sull'Iran per il controllo dello Stretto di Hormuz.

Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni contro l' Iran , aggiungendo l'Autorità dello Stretto del Golfo Persico alla lista dei soggetti appositamente designati (SDN), secondo quanto emerge dal sito web del Dipartimento del Tesoro americano.

L'annuncio è stato dato mercoledì 27 maggio 2026, segnando un'ulteriore escalation delle tensioni tra Washington e Teheran. L'Autorità dello Stretto del Golfo Persico è un organismo creato dall'Iran per gestire le richieste di passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz, un punto strategico per il trasporto marittimo del petrolio. Secondo le autorità iraniane, l'ente ha il compito di regolare il traffico navale e garantire la sicurezza nella zona, che Teheran considera sotto la propria giurisdizione.

Tuttavia, gli Stati Uniti ritengono che questa autorità rappresenti uno strumento per consolidare il controllo iraniano su una via d'acqua vitale per l'economia globale. La decisione di sanzionare l'ente arriva dopo che l'Iran ha pubblicato un grafico che mostra una cosiddetta 'zona marittima controllata' nello Stretto di Hormuz. Il grafico, condiviso il 20 maggio 2026 dall'Autorità stessa, ha sollevato preoccupazioni internazionali circa possibili restrizioni alla libertà di navigazione.

Gli Stati Uniti hanno condannato la mossa, definendola una violazione del diritto internazionale e un tentativo di intimidire le nazioni che dipendono dal passaggio attraverso lo stretto. Le sanzioni mirano a bloccare le attività dell'autorità e a limitare le risorse finanziarie a disposizione del regime iraniano. Questa è solo l'ultima di una serie di sanzioni imposte dagli Stati Uniti contro l'Iran negli ultimi mesi, nell'ambito di una strategia di pressione massima.

Lo Stretto di Hormuz è un punto nevralgico: ogni giorno vi transitano circa 20 milioni di barili di petrolio, pari a quasi un terzo del commercio mondiale via mare. L'istituzione di un'autorità per il controllo dello stretto potrebbe aumentare il rischio di conflitti e interruzioni nelle forniture energetiche. Gli analisti avvertono che le sanzioni potrebbero inasprire ulteriormente le relazioni tra Iran e Occidente, con possibili ripercussioni sui mercati petroliferi globali





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