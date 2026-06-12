USA tagliano drasticamente forze militari in Europa: riduzioni di caccia, navi e mezzi di supporto

Gli Stati Uniti riducono di un terzo i jet da combattimento e ritirano aerei cisterna, navi e un sottomarino dall'Europa, spostando l'attenzione verso l'Indo‑Pacifico e sollevando preoccupazioni sulla difesa missilistica e lo spazio aereo europeo.

Gli Stati Uniti hanno annunciato una drastica riduzione delle loro forze armate in Europa, con un impatto significativo su aerei, navi e altre capacità operative.

I caccia F‑16 e F‑15E passeranno da 150 a 100 unità, mentre gli aerei da ricognizione saranno tagliati da 26 a 15. Tutti gli otto aeromobili cisterna saranno ritirati, e un intero gruppo di bombardieri verrà ricollocato fuori dal continente. Parallelamente, un sottomarino lanciamissili, una portaerei e numerose navi da guerra saranno trasferiti altrove, lasciando l'Europa con un terzo dei jet da combattimento e una parte consistente delle sue imbarcazioni da guerra.

Il documento, consegnato agli alleati all'inizio di giugno, testimonia la serietà di questo disimpegno, benché non sia ancora chiaro il calendario esatto dei ritiri; alcune fonti interne suggeriscono che il trasferimento potrebbe avvenire più rapidamente del previsto





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stati Uniti Difesa Europea Caccia F‑16 Rilocalizzazione Truppe Indo‑Pacifico

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump annuncia che gli Stati Uniti attaccheranno l'IranIl presidente americano Donald Trump ha detto mercoledì che gli Stati Uniti attaccheranno l'Iran

Read more »

Stati Uniti: taglio drastico delle forze militari destinate alla NATO in EuropaIl New York Times riferisce che gli Stati Uniti stanno valutando una drastica riduzione del numero di aerei da combattimento e navi da guerra destinate alle operazioni della NATO in Europa. La decisione, se confermata, limiterebbe la capacità della NATO di lanciare attacchi a lungo raggio e condurre attività di sorveglianza.

Read more »

Gli Usa tagliano caccia e navi in Europa: i piani del PentagonoIl New York Times rivela i piani Usa: meno F-16, aerei da ricognizione e navi da guerra per la Nato in Europa.

Read more »

Trump annuncia l'apertura ufficiale dello stretto di Hormuz e critica il G7 e l'EuropaIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che lo stretto di Hormuz si aprirà ufficialmente non appena verrà firmato l'accordo con l'Iran. Trump ha criticato il G7 e l'Europa, definendoli irrilevanti e sostenendo che gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Trump ha anche accusato gli iraniani di diffondere 'fake news' sui termini dell'accordo e ha esortato gli iraniani a darsi una mossa per la conclusione dell'intesa. L'agenzia di stampa 'Fars', affiliata ai pasdaran, ha smentito le notizie sulla firma dell'accordo domenica a Ginevra. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che la regione sta pagando il prezzo dei bombardamenti sull'Iran e che il mondo sta assistendo agli sviluppi più importanti dalla Seconda Guerra Mondiale. Hezbollah ha detto di avere fiducia nell'inclusione della questione del Libano in un accordo con gli Stati Uniti. L'agenzia di stampa statale iraniana Irna ha riportato che l'attuale bozza di accordo con gli Stati Uniti è definita da 7 principi generali e che le capacità missilistiche dell'Iran non rientrerebbero nell'agenda dei negoziati.

Read more »