L'amministrazione Trump prevede nuovi dazi su Cina e UE per contrastare i sussidi industriali. Le borse europee scendono, con Milano in calo dell'1,5% dopo le indiscrezioni sui piani commerciali.

Stati Uniti e le principali potenze commerciali mondiali si apprestano a un nuovo capitolo nella guerra tariffaria globale. L'amministrazione di Donald Trump ha annunciato la decisione di innalzare i dazi sulla quasi totalità delle merci importate da Cina, Unione Europea e altri quattordici partner commerciali. Questa mossa mira a contrastare quella che Washington definisce una distorsione del mercato dovuta ai sussidi pubblici.

Strategia contro i sussidi governativi

Il cuore della nuova politica commerciale degli Stati Uniti risiede nella contestazione degli aiuti statali all'industria. Secondo il governo americano, i governi stranieri che finanziano la propria produzione con denaro pubblico danneggiano direttamente le aziende statunitensi, creando una concorrenza sleale. L'indagine ufficiale coinvolge Cina, Unione Europea e altri quattordici Paesi, con l'obiettivo di ristabilire un equilibrio competitivo a favore del mercato domestico.

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Le fonti dell'amministrazione Trump indicano che i risultati dell'indagine potrebbero essere resi noti entro la fine della settimana corrente. Tuttavia, restano ancora da definire con precisione i livelli effettivi delle aliquote tariffarie e la data esatta della loro entrata in vigore. Questa fase di attesa genera un'incertezza significativa per i mercati internazionali, che stanno già reagendo con volatilità ai segnali provenienti da Washington.

Tensioni e crollo dei mercati finanziari

Le indiscrezioni sui piani tariffari hanno immediatamente innescato vendite massicce sui mercati azionari europei. La Borsa di Piazza Affari a Milano ha registrato perdite fino all'1,5%, riflettendo la preoccupazione delle aziende esportatrici. Anche le principali borse continentali hanno risentito della notizia: Francoforte ha ceduto l'1,06%, mentre le piazze di Londra e Parigi hanno subito cali rispettivamente dello 0,3% e dello 0,12%.

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Oltre Atlantico, l'impatto negativo si è fatto sentire sui futures del Nasdaq, che sono scesi del 2,5% durante le negoziazioni anticipatede. Questi dati confermano la sensibilità dei mercati agli sviluppi delle politiche commerciali americane, specialmente in un contesto di già elevata tensione geopolitica. Gli investitori temono che l'escalation delle tariffe possa innescare una spirale protettivista globale.

Aliquote previste e prodotti esclusi

L'amministrazione americana punta a riportare i dazi su livelli simili a quelli imposti da Trump nel 2025, precedentemente annullati dalla Corte Suprema. Per i partner che hanno negoziato accordi commerciali con Washington, il riferimento saranno le aliquote già concordate. Per l'Unione Europea, il Giappone e la Corea del Sud, si prospetta un dazio del 15% o inferiore. Al contrario, per Vietnam e India le aliquote potrebbero essere più elevate.

La misura riguarderà la maggior parte dei prodotti venduti sul mercato statunitense dai Paesi coinvolti. Tuttavia, restano esclusi alcuni settori strategici: automobili, acciaio e alluminio. Su questi beni Washington applica già dazi distinti per ragioni di sicurezza nazionale, mantenendo quindi una politica commerciale differenziata che separa gli interessi economici da quelli di difesa.

Rischio cumulativo delle nuove tariffe

Una questione cruciale aperta riguarda il cumulo delle nuove tasse doganali con quelle già esistenti. I nuovi dazi potrebbero infatti sommarsi a quelli annunciati a luglio contro il ricorso al lavoro forzato nella produzione delle merci. Questa misura precedente ha già fissato aliquote tra il 10% e il 12,5% per sessanta economie, creando un potenziale doppio onere per le imprese esportatrici. La sovrapposizione di queste misure potrebbe accentuare ulteriormente gli冲击 sui prezzi al consumo e sulla competitività delle catene di approvvigionamento globali.