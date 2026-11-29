La chiusura di Usaid guidata da Musk e Rubio ha interrotto programmi vitali. Stime indicano centinaia di migliaia di decessi evitabili in Sud Sudan, Afghanistan e Indonesia.

Il 1° luglio, il segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato la chiusura definitiva dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale ( Usaid), trasferendo i fondi residui al Dipartimento di Stato. Questa decisione pone fine a un'iniziativa iniziata il 3 febbraio 2025, quando Elon Musk, allora a capo del Dipartimento per l'efficienza governativa ( Doge), dichiarò l'intento di liquidare l'agenzia. La svolta politica è stata confermata oggi da un rapporto dettagliato dell'Ufficio per la rendicontazione del governo statunitense ( Gao).

Il rapporto Gao conferma la liquidazione

Secondo i dati ufficiali resi noti, tra gennaio 2025 e marzo 2026, l'Usaid ha chiuso circa 6.780 dei suoi 7.510 contratti e sovvenzioni attivi. Si tratta di una riduzione senza precedenti delle attività di cooperazione internazionale e sviluppo americano, che ha generato effetti complessi e difficili da tracciare con precisione immediata. I dati disponibili sugli effetti benefici pregressi dei programmi di assistenza si basano principalmente su stime derivanti da modelli aritmetici, piuttosto che su conteggi diretti e verificati in tempo reale.

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Stime letali e opposizione politica

Il lavoro più significativo sul tema è stato condotto da un gruppo di ricercatori nel 2025, che stimava come i fondi dell'agenzia avessero evitato oltre 91 milioni di morti in 133 Paesi tra il 2001 e il 2021. Gli avvertimenti sul futuro sono ancora più preoccupanti: un quasi totale smantellamento dei programmi attivi entro il 2030 potrebbe causare oltre 14 milioni di vittime future. Un secondo studio pubblicato su una prestigiosa rivista scientifica indica che il numero delle vittime potrebbe oscillare tra 9,4 e 22,6 milioni. Il Center for Global Development (Cgd), con sedi a Londra e Washington, fornisce numeri più precisi, segnalando che l'Usaid si occupava di circa 2,3 milioni di persone in trattamenti salvavita contro l'Hiv.

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Impatto umano nel mondo reale

Secondo le stime del Cgd, tra gennaio 2025 e gennaio 2026, più di 170 mila persone sono morte a causa del congelamento dei fondi per la cura e prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili. Alla Boston University, nel 2025, la professoressa Brooke Nichols ha lanciato un "impact counter" per stimare l'impatto umano, sanitario ed economico della chiusura. Il team accademico ha congelato i valori al raggiungimento dell'orizzonte di proiezione a un anno dai tagli iniziali. I risultati mostrano 262.915 decessi stimati tra adulti e 518.428 tra bambini in dodici mesi, cifre statisticamente elevate ma considerate da Lee Crawfurd del Cgd probabili nella loro conclusione generale.

Casi specifici e denunce

Oltre alle cifre astratte, volti e storie concreti illustrano la crisi. In Indonesia, un'organizzazione di operatrici trans che forniva test e farmaci contro l'Hiv è passata da 23 a 11 persone, ora volontarie e senza fondi. La più grande associazione di sieropositivi del Paese è scesa da 150 dipendenti a circa 30. In Afghanistan, la rete statunitense riporta quasi 800 cliniche chiuse dal 2025, lasciando sei milioni di persone senza servizi. Nel Sud Sudan, Nicholas Kristof del New York Times ha documentato due morti e sette neonati a rischio dopo la chiusura di una clinica a Halbul, e otto bambini deceduti a Juba dopo il licenziamento degli operatori.