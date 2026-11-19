La commissione statunitense sulla libertà religiosa accusa l'India di eliminare milioni di voti di musulmani. Analisi dell'impatto e delle reazioni di New Delhi.

Washington, 19 novembre: La Commissione degli Stati Uniti per la libertà religiosa internazionale ha pubblicato una valutazione critica riguardante l' India, evidenziando un'escalation nella marginalizzazione delle minoranze religiose durante l'ultimo ciclo di revisione delle liste elettorali. Il documento sottolinea come l'operazione abbia portato alla cancellazione di decine di milioni di nominativi in tutto il Paese, segnando un punto di svolta significativo nelle accuse di esclusione sistematica.

La denuncia della Commissione USA sulla libertà religiosa

Asif Mahmood, presidente della USCIRF, ha dichiarato in un comunicato ufficiale che il governo indiano sta mirando specificamente ai cittadini musulmani. Le accuse includono la rimozione ingiustificata dai ruoli elettorali, la classificazione artificiale di individui come stranieri e la conseguente espulsione illegale. Questa affermazione pone il governo di New Delhi sotto i riflettori per la presunta strumentalizzazione dei processi amministrativi a fini discriminatori.

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La revisione delle liste elettorali ha comportato la rimozione di ben 130 milioni di nomi, una cifra paragonabile all'intera popolazione del Messico. Si tratta della più ampia operazione di cancellazione di elettori nella storia dell'India, un dato che evidenzia la portata senza precedenti dell'iniziativa. La USCIRF, un organismo bipartisan del governo statunitense, monitora la libertà religiosa globale ed emette raccomandazioni politiche, sebbene queste non siano vincolanti per le azioni successive.

Contesto politico e ruolo del Partito BJP

I dati disponibili indicano che le omissioni hanno colpito in modo sproporzionato i musulmani, che costituiscono la più grande minoranza religiosa del Paese. Questo fenomeno è inserito in un contesto più ampio di politiche descritte dai gruppi per i diritti umani come esclusive e discriminate, iniziate quando il Partito Bharatiya Janata nazionalista indù ha assunto il potere nel 2014 sotto la guida del Primo Ministro Narendra Modi. L'ambiente politico è diventato sempre più ostile verso le minoranze negli ultimi anni.

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Il governo indiano, attraverso la Commissione Elettorale, sostiene che l'operazione abbia lo scopo legittimo di rimuovere duplicati, defunti, persone trasferite e altri elettori non eleggibili. Le autorità affermano che chiunque venga escluso per errore ha la possibilità di presentare appelli. Tuttavia, le organizzazioni per i diritti civili sostengono che la revisione sia stata intrecciata con un'iniziativa separata volta a identificare ed espellere i presunti immigrati illegali.

Reazioni diplomatiche e accuse di interferenza

Gene Mills, commissario del pannello statunitense, ha definito l'espulsione dei cittadini basata sulla fede musulmana una scioccante escalation tattica. Washington non ha ancora agito sulle raccomandazioni recenti relative all'India. Il Ministero degli Esteri indiano ha etichettato la USCIRF come parziale e ha ripetutamente respinto tali critiche, definendole interferenze negli affari interni del Paese. L'ambasciata indiana a Washington non ha risposto alle richieste di commento al momento della pubblicazione.

Le revisioni hanno scatenato proteste nelle ultime settimane, con gruppi di opposizione e dimostranti studenti che affermano che le modifiche hanno interessato principalmente chi ha scarse probabilità di votare per il BJP. Esperti di diritti hanno condannato la repressione delle manifestazioni. Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio ha dichiarato il mese scorso che si tratta di una questione politica interna, evitando commenti diretti sulle accuse specifiche sollevate.

Impatto sociale e prospettive future

Le critiche si basano su molteplici fattori, tra cui l'aumento del discorso d'odio, una legge sulla cittadinanza basata sulla religione definita discriminatoria dalle Nazioni Unite e la demolizione di proprietà di proprietà musulmana. Inoltre, vengono citate la rimozione dell'autonomia della Kashmir a maggioranza musulmana e le leggi anti-conversione che mettono in discussione la libertà di credenza. Il governo indiano nega qualsiasi discriminazione, sostenendo che le sue politiche, inclusi i programmi di sussidi alimentari e le campagne di elettrificazione, beneficiano tutte le comunità.

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Questo sviluppo rappresenta un momento cruciale nelle relazioni diplomatiche e nei diritti umani, con l'India che rifiuta categoricamente le ingerenze esterne mentre le organizzazioni internazionali continuano a monitorare la situazione. La mancanza di una risposta ufficiale da parte delle autorità indiane lascia aperta la possibilità di ulteriori tensioni nel prossimo futuro, mentre la società civile rimane divisa tra le narrazioni governative e le accuse delle ONG locali e internazionali.