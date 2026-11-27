Scopri la programmazione dicembre 2023 per cinema e streaming. Dal thriller di Fincher al biopic su Jovanotti, ecco la selezione completa dei film e delle serie per le feste.

Il calendario è ufficialmente entrato nella fase finale che precede le festività natalizie e questa è la finestra temporale perfetta per dedicare alla visione di pellicole cinematografiche o per rilassarsi con serie televisive di qualità. L'offerta culturale per questo specifico weekend si presenta particolarmente ricca, garantendo opzioni valide per ogni genere di spettatore e per ogni tipologia di richiesta narrativa.

Documentari e biografie nel cinema

Il documentario su Elizabeth Holmes, la fondatrice di Theranos, esplora la promessa di rivoluzionare la medicina tramite test sanguigni con una singola goccia. La narrazione traccia il crollo dell'azienda e la condanna per frode, mostrando come la realtà e la finzione si siano confuse in un racconto di tre anni girato prima dell'ingresso in carcere.

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Un altro titolo biografico approfondisce la figura di Lorenzo Cherubini, noto come Jovanotti. La pellicola rivela i lati più intimi dell'artista, dalle origini familiari ai successi musicali, analizzando in particolare il difficile recupero seguito all'incidente del 2023 e i dolori personali che hanno segnato la sua vita privata.

Chiara Ferragni viene invece analizzata in un documentario diretto da Leandro Manuel Emede e prodotto da Endemol Shine Italy. Il lavoro, firmato da Carmen Vogani, copre il periodo compreso tra il Pandoro Gate e il processo, fino alla fine del matrimonio con Fedez e alla nuova relazione con Jose Hernandez, mostrando per la prima volta gli aspetti nascosti della vita sui social.

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La regista Kasia Smutniak torna in un documentario ambientato nel Mustang, in Nepal, insieme alla figlia Sophie, che ha sei anni. Il film ripercorre il viaggio del 2003 con Pietro Taricone, utilizzando i video girati dall'ex compagno per raccontare l'amore, la famiglia e la costruzione di una scuola per i bambini locali, un progetto portato avanti nonostante le difficili condizioni successive.

Narrativa fiction e intrattenimento seriale

Il lungometraggio che vede la recitazione di Billie, doppiata in italiano da Mariasole Pollio, segue un'adolescente ribelle che scopre poteri magici. Insieme alla madre Alice, interpretata da Claudia Pandolfi, dovrà svelare antichi segreti di famiglia per cambiare il destino del regno di Hexe, fronteggiando la Regina Celeste.

La commedia romantica che ha come protagonisti Valentino Picone e Anna Foglietta mostra la vita del protagonista sconvolta dall'arrivo di Salvo Ficarra, ex marito della moglie e padre di Carolina. La presenza di Salvo Ficarra e della sua nuova compagna, Vittoria Puccini, trasforma una semplice ospitalità in una convivenza complicata da equivoci e tensioni.

Il nuovo legal drama Sky Original porta sullo schermo le lotte di potere nella giustizia londinese. Con Dominic West nel ruolo di Morgan Henderson e Sienna Miller in quello di Carla Duval, la serie intreccia tradimenti e ambizioni in una storia che parte da un divorzio esplosivo capace di influenzare affari e tribunali.

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Film di genere e adattamenti cinematografici

Il film diretto da David Fincher e scritto da Quentin Tarantino colloca Cliff Booth, interpretato da Brad Pitt, otto anni dopo gli eventi di C'era una volta... a Hollywood. L'ex stuntman affronta omicidi, ricatti e furti a Los Angeles, risolvendo problemi illeciti per personaggi di Hollywood in una nuova avventura urbana.

La miniserie di otto episodi ambientata cinquant'anni dopo Blade Runner 2049 mostra Los Angeles in un mondo post-umano. Il personaggio di Cora assume l'identità di una Blade Runner per allearsi con Olwen, un Replicante, rintracciando un fuggitivo che custodisce un segreto in grado di mettere in pericolo l'intera città.

La serie poliziesca ambientata a Napoli vede il ritorno in servizio di Vincenzo Palmieri dopo lo scontro con il clan Iodice. L'ispettore, affiancato da Sonia Ascarelli, indaga sull'omicidio di Amalia Russo, scoprendo una rete di sfruttamento legata al turismo di massa, mentre deve fare i conti con la minaccia rappresentata da Edoardo Iodice.